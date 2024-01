Milan-Atalanta, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Milan-Atalanta è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 21:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

Stefano Pioli è riuscito a rendere più salda la propria panchina anche grazie al successo di Coppa Italia contro il Cagliari, match dominato in lungo e in largo dal suo Milan. Nonostante l’impiego di diverse seconde linee, tra cui molti elementi provenienti dal vivaio rossonero (Traoré, Jimenez) una settimana fa il Diavolo ha fatto di necessità virtù, travolgendo 4-1 i sardi in una partita in cui la palma di migliore in campo se l’è presa il bomber di scorsa Jovic – doppietta per l’ex Fiorentina – che ha di nuovo risposto presente.

La larga vittoria contro i rossoblù è valsa un biglietto per i quarti di finale, dove Hernandez e compagni saranno impegnati in un interessante derby tutto lombardo con l’Atalanta, che a sua volta negli ottavi ha avuto la meglio sul Sassuolo. Sul velluto anche la squadra di Gian Piero Gasperini, che mercoledì scorso ha approfittato dell’ampio turnover degli emiliani, battuti 3-1 al Gewiss Stadium. Entrambe, adesso, hanno l’opportunità di arrivare fino in fondo, visto che in un’eventuale semifinale affronterebbero la vincente della sfida tra Fiorentina e Bologna. Il Milan, che non solleva la Coppa Italia da quasi vent’anni, va a caccia del settimo risultato utile di fila dopo il bel 3-0 rifilato domenica all’Empoli ed in cui sono andati a segno Loftus-Cheek, Giroud e il classe 2004 Traoré.

Gasperini se la gioca con i titolari

I rossoneri hanno così consolidato il terzo posto in classifica, volando a +7 dalla quinta e mantenendo il distacco invariato da Inter e Juventus, ancora molto lontane.

Ha di nuovo frenato invece l’Atalanta in trasferta, tornando dall’Olimpico con un pareggio: è terminato 1-1 lo scontro diretto con la Roma di José Mourinho, con Dybala che ha replicato a Koopmeiners. La Dea resta fuori dalle prime quattro, ma è a soli tre punti dalla Fiorentina. Lunedì prossimo c’è un appuntamento importante con il Frosinone, tuttavia Gasperini non ha alcuna intenzione di snobbare la Coppa Italia: in campo i titolari, compreso quel De Ketelaere che ha tanta voglia di riscatto ogni volta che incontra la sua ex squadra. Turnover moderato invece per Pioli, che davanti darà fiducia a Jovic, preferendolo a Giroud. In difesa c’è Gabbia, appena rientrato dal prestito al Villarreal.

Come vedere Milan-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida tra Milan e Atalanta è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Meazza” di Milano. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vedere Milan-Atalanta anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

L’ultima sfida tra Milan e Atalanta risale ad un mese fa, quando i rossoneri furono beffati in pieno recupero da un meraviglioso gol di tacco di Muriel, arrendendosi 3-2 alla Dea. In Coppa Italia, invece, l’ultimo precedente è datato 2001, con il Milan che ebbe la meglio tra andata e ritorno: anche all’epoca erano i quarti di finale. Questo è un match difficile da leggere ma è complicato soprattutto individuare un chiaro favorito: ci aspettiamo una gara equilibrata, con l’Atalanta che dovrebbe riuscire ad evitare quantomeno la sconfitta nei tempi regolamentari. I gol, come nella sfida di campionato, non mancheranno.

Le probabili formazioni di Milan-Atalanta

MILAN (4-2-3-1): Mirante; Calabria, Gabbia, Kjaer, Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1