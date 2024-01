Lazio-Roma, Coppa Italia: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Lazio-Roma è una partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì alle 18:00: formazioni, pronostici, tv e streaming.

In una Coppa Italia che di sorprese, finora, non ne ha regalate poche Lazio e Roma hanno rispettato i pronostici della vigilia, eliminando rispettivamente Genoa e Cremonese. Sarà dunque derby capitolino nei quarti di finale: chi si aggiudicherà la stracittadina affronterà una tra Juventus e Frosinone nella doppia semifinale.

Sono trascorsi più di dieci anni dal precedente di coppa più illustre, eterno vanto per i tifosi biancocelesti, ricordo da rimuovere invece per i giallorossi: stiamo parlando della finalissima 2013, quando fu un gol del laziale Lulic a decidere uno dei derby più infuocati di sempre. La Roma ebbe l’occasione di vendicare quella dolorosa sconfitta qualche anno più tardi ma non ci riuscì. Nell’edizione 2016-17 le due grandi rivali del calcio italiano si scontrarono in semifinale: la Lazio ebbe la meglio grazie al 2-0 dell’andata, che rese inutile il 3-2 del ritorno (all’epoca vigeva ancora la regola dei gol in trasferta). L’ultima stracittadina invece risale allo scorso novembre: due mesi fa le squadre di Maurizio Sarri e José Mourinho non si fecero del male (0-0) e fu una partita tutt’altro che entusiasmante.

Un derby da non sbagliare

Un’eventuale vittoria potrebbe però dare una spinta non indifferente ad entrambe, intente a recuperare posizioni in campionato dopo una prima parte di stagione in sordina.

La Lazio, nonostante l’assenza di Immobile e Luis Alberto, nelle ultime settimane ha trovato quella continuità che gli era mancata nei mesi precedenti, ottenendo tre vittorie di fila contro Empoli, Frosinone e Udinese: soltanto un clean sheet, ma l’attacco tornato a segnare con costanza ed in questo trittico i biancocelesti non hanno mai realizzato meno di due gol. Grazie al successo di Udine la Lazio ha scavalcato la Roma di un punto, portandosi a -3 dal quarto posto. I giallorossi domenica scorsa hanno giocato un ottimo secondo tempo contro l’Atalanta ma non è bastato per portare a casa i tre punti (1-1) in uno scontro diretto molto equilibrato. Mourinho deve fare i conti con una grave emergenza difensiva e medita di lanciare dal 1′ il giovane olandese Huijsen, appena arrivato dalla Juventus e che ha ben figurato contro l’Atalanta. Davanti toccherà ancora a Dybala e Lukaku. Dall’altro lato Sarri si affiderà a Cataldi e Vecino a centrocampo, mentre in difesa si rivede Romagnoli.

Come vedere Lazio-Roma in diretta tv e streaming

La sfida tra Lazio e Roma è in programma mercoledì alle 18:00 e si giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, detentrice dei diritti sul torneo, su Italia 1 (canale numero 506 del digitale terrestre). Sarà possibile vedere Lazio-Roma anche attraverso la diretta streaming su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Il pronostico

Un derby è sempre un derby, in qualunque competizione si giochi. In particolar modo quello tra Lazio e Roma, che la rivalità la vivono 24 ore su 24. Non ci aspettiamo un copione troppo diverso dalla sfida di campionato, con i giallorossi che si affideranno alla qualità di Dybala puntando (quasi) tutto sull’intensità e sul furore agonistico e cercando di arginare il palleggio sarriano. L’ipotesi supplementari non è remota ma a differenza di quanto successo due mesi fa entrambe dovrebbero riuscire a realizzare almeno una rete. Occhio ai cartellini gialli, che potrebbero fioccare in una gara così sentita.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

ROMA (3-5-2): Svilar; Huijsen, Mancini, Kristensen; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Dybala, Lukaku.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1