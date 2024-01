Questo Sinner non ci piace: video sotto accusa

Sinner, questo cambiamento così repentino non ha convinto del tutto il popolo dei social: video sotto accusa.

Ha una calma che non esiteremmo a definire serafica. Ed è imperturbabile, eccome se lo è. Sembra che nulla possa impensierirlo, neppure un avversario particolarmente ostico che gli sta dando filo da torcere. E forse è proprio questo, in fondo, il segreto del suo successo e della sua ascesa.

Probabilmente non sarebbe arrivato così in alto, Jannik Sinner, se fosse stato fumantino e un po’ meno paziente di così. Perché nel tennis, si sa, talento e temperamento viaggiano di pari passo. Se l’atleta non c’è mentalmente, allora è inutile insistere. Potrà anche servire a 220 km/h e sganciare dei dritti bomba, ma non riuscirà mai a farla franca. Autocontrollo e lucidità, soprattutto nei momenti clou, sono assolutamente imprescindibili. Il nativo di San Candido ha dimostrato di possederli e di saperli peraltro padroneggiare al meglio.

Di pregi sui quali soffermarsi, insomma, ne ha a bizzeffe. Nelle ultime ore, però, il numero 1 d’Italia è finito nel mirino per qualcosa che a detta di molti utenti dei social network sarebbe, in un certo senso, opinabile. Qualcosa che ha fatto scatenare il popolo del web, in particolar modo quello della piattaforma X, al punto che i post e i meme pubblicati in proposito sono letteralmente proliferati nel giro di qualche ora appena.

Sinner cambia vita e pure look: social scatenati

Nella giornata di lunedì, uno degli sponsor di Jannik ha lanciato il nuovo spot che ha come protagonista, appunto, il campione del Trentino Alto Adige. E fin qui non ci sarebbe nulla di male, se non fosse che la pubblicità in sé è a dir poco esilarante e che ha scatenato, in quanto tale, l’ilarità del popolo dei social.

In questo spot vediamo non il Sinner tennista al quale siamo ormai abituati. Lo si vede, bensì, nelle vesti più disparate: è rockstar, è muratore, è businessman, è astronauta e perfino, udite udite, padre. Non c’è alcuna cicogna in arrivo: la pubblicità verte, sostanzialmente, sui temi del futuro e sulle sfide che affrontiamo quotidianamente per crescere ed evolverci.

L’immagine del tennista con un baby Jannik nel marsupio, però, unita a quella di Sinner agghindato come Damiano dei Maneskin, ha dispensato un bel po’ di risate a destra e a manca. E poi, come in una sorta di reazione a catena, anche i post condivisi dagli utenti di X hanno regalato sorrisi e grasse risate a più non posso. Qui di seguito ne troverete alcuni fra quelli che abbiamo trovato più divertenti, ma sia chiara una cosa: questo Sinner non ci piace più di tanto, perché lo preferiamo senza ombra di dubbio col berretto d’ordinanza e con la racchetta in pugno.

Quando la sera hai mangiato pesante e la notte fai strani sogni: pic.twitter.com/UrH13vYo3U — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) January 8, 2024