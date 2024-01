Sinner, loro lo sanno già: la guerra è appena iniziata

Sinner, dopo le ultime notizie agli italiani non resta altro da fare che incrociare le dita: loro ne sono già certi.

Non c’è nulla di sorprendente nel fatto che l’Italia intera, senza eccezione alcuna, sia pazza di Jannik Sinner. Ci sta che sia così, considerando che non capita tutti i giorni che un Paese sia così egregiamente rappresentato, sul campo da gioco, da un atleta del genere. Talentuoso, serio, disciplinato, stacanovista. Ma, nonostante tutto, coi piedi per terra.

È un vero onore, dunque, che il Bel Paese possa fregiarsi di avere un portacolori come lui nel circuito maggiore. Un tennista più unico che raro che tante gioie ci ha già regalato ma che tante altre soddisfazioni ancora, di sicuro, ci riserverà negli anni a venire. A partire da questa stagione, si spera, dal momento che quella precedente ha definitivamente consacrato la sua ascesa. Sinner è finalmente esploso e non sembra esserci nessuno, ora come ora, in grado di fermarlo. Neppure Novak Djokovic, che per due volte su tre, nell’ultimo mese della stagione scorsa, è stato sconfitto per mano del portentoso altoatesino.

E sono in tanti a credere, alla luce dei suoi ultimi successi, che Jannik sia destinato, al pari di Carlos Alcaraz, a dare filo da torcere al numero 1 serbo. Ma sarebbe scontato se a pensarlo fosse un italiano, spudoratamente di parte e desideroso, in quanto tale, di celebrare l’ascesa al trono da parte di Jannik. La cosa bella, invece, è proprio che ad esserne convinti non sono solo i suoi connazionali, ma tutti. Proprio tutti.

Sinner, la profezia indiana fa sognare gli italiani

Nelle scorse ore, uno storico e prestigioso periodico indiano in lingua inglese ha riservato due paginoni al nativo di San Candido. E già il fatto che gli sia stato dedicato uno spazio così importante è indicativo, va da sé, di quanto Sinner sia influente anche a quelle latitudini.

A stupire, al di là delle scelta editoriale sulla quale vale comunque la pena soffermarsi, è soprattutto il titolo del servizio che ruota attorno al numero 4 del mondo. “Sinner sarà il prossimo faro del tennis maschile?”. Chiede e si chiede questo il periodico The Hindu, che sembra tirare le parti di Jannik ed elencare, nell’articolo, tutta una serie di ragioni alla luce delle quali è ragionevole pensare che l’altoatesino sia destinato ad essere il prossimo numero 1 del mondo. E che la guerra con Djokovic e Alcaraz sia, oramai, alle porte.

Un titolo prestigioso e speriamo anche profetico, a questo punto. Sinner non ha bisogno di fortuna, avendo lui un talento incommensurabile, ma com’è che si dice? Più siamo a crederci e meglio è.