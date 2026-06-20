C’è Navone sulla strada di Sonego: il pronostico del primo turno di Maiorca

Sonego debutta sull’erba di Maiorca contro Navone, nel terzo confronto diretto tra i due giocatori: il pronostico del match valido per il primo turno.

Di banchi di prova in vista di Wimbledon non ce ne sono molti, ma il torneo di Maiorca rappresenta una delle ultime chance che i giocatori hanno a disposizione per sgranchirsi le gambe e prendere dimestichezza con l’erba prima che scocchi l’ora dello Slam londinese. Tra i match più interessanti del primo turno c’è quello tra Lorenzo Sonego e Mariano Navone, due giocatori con percorsi e caratteristiche molto diversi, benché accomunati dalla necessità di trovare continuità.

Sonego arriva sull’isola con l’obiettivo di ritrovare fiducia dopo settimane altalenanti. L’erba resta storicamente una superficie capace di esaltare le sue caratteristiche e il suo stile di gioco, come raccontano del resto i risultati ottenuti negli anni e la sua familiarità con i tornei britannici. Per il torinese questo appuntamento ha dunque un peso specifico importante, nella misura in cui mettere partite nelle gambe e ritrovare certezze prima di Wimbledon è quasi obbligatorio.

Navone, invece, continua il suo percorso di crescita nel circuito maggiore ma si presenta a Maiorca senza aver giocato alcun match sui prati europei. L’argentino ha costruito gran parte delle sue fortune sulla terra battuta, ragion per cui affrontare tornei come questo rappresenta un passaggio fondamentale nel suo processo di maturazione. Alla luce di ciò, la sfida contro un giocatore più esperto e abituato a muoversi bene su questi campi, come Sonego, può diventare un test molto indicativo.

Sonego-Navone: il pronostico

Il bilancio dei precedenti racconta che l’azzurro è avanti 2-0, ma c’è di più: il primo incrocio tra i due risale a Wimbledon 2024, proprio sull’erba, circostanza in cui il torinese si impose in tre set senza concedere troppo all’argentino. Il secondo confronto è arrivato invece lo scorso anno a Miami, con Sonego ancora vincente in due set al termine di una sfida più equilibrata di quella precedente. Un dato che pesa, insomma, non fosse altro perché rivela che l’azzurro è capace di domare questo avversario, anche su superfici diverse, all’occorrenza. Il peso dei precedenti, unito alla maggiore familiarità di Sonego con la parentesi verde della stagione, rendono il torinese favorito per il passaggio del turno.