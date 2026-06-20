Arnaldi riparte dall’erba: a Eastbourne c’è Samuel per un posto nel main draw

Qualificazioni Atp Eastbourne, Matteo Arnaldi si contenderà con Toby Samuel un posto nel main draw: analisi, precedenti e pronostico del match.

A Eastbourne, con Wimbledon dietro l’angolo, anche le qualificazioni assumono un peso specifico importante. Soprattutto per chi ha bisogno di ritrovare ritmo e continuità, come Matteo Arnaldi, chiamato a ripartire dai prati inglesi dopo il sorprendente e brillantissimo percorso al Roland Garros, interrotto solo da un forfait per un virus intestinale insorto alla vigilia della semifinale.

Fa un certo effetto vedere l’azzurro impegnato nelle qualificazioni di un Atp 250 pochi giorni dopo essere stato protagonista assoluto a Parigi, ma il calendario e le tempistiche del ranking, si sa, non fanno sconti. Arnaldi arriva comunque a Eastbourne con un carico di fiducia enorme e con la consapevolezza di aver alzato sensibilmente il proprio livello nelle ultime settimane.

Dall’altra parte della rete ci sarà Toby Samuel, chiamato a misurarsi contro un giocatore in fiducia, poiché reduce dal miglior torneo della sua carriera. Per lui si tratterà dunque di una sfida ad altissimo coefficiente di difficoltà, ma anche di un’opportunità per mettere pressione a un avversario che torna in campo dopo uno stop forzato e che non ha ancora preso confidenza con i prati europei.

Arnaldi-Samuel: il pronostico

Non risultano precedenti ufficiali tra i due nel circuito maggiore, elemento che aggiunge sempre un piccolo margine di incertezza. Il punto centrale, stando così le cose, diventa l’ottimo momento che Arnaldi sta attraversando: l’italiano arriva da una cavalcata che gli ha restituito fiducia, classifica e credibilità internazionale. Il dubbio principale riguarda, inevitabilmente, il naturale adattamento all’erba dopo settimane passate esclusivamente sulla terra. Se la condizione sarà quella mostrata ai piedi della Tour Eiffel, tuttavia, il divario complessivo tra i due appare netto. Per esperienza, qualità e fiducia accumulata, Arnaldi parte favorito per il passaggio del turno.