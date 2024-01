I pronostici di mercoledì 10 gennaio: proseguono i quarti di finale di Coppa Italia, in campo anche la League Cup inglese, la Super Lig turca e la Supercoppa di Spagna.

I quarti di finale di Coppa Italia entrano nel vivo con altri due big match: si parte alle 18:00 con l’equilibratissimo derby tra Lazio e Roma che si preannuncia ad alta tensione dopo le recenti polemiche arbitrali di José Mourinho. Gol in arrivo in Milan-Atalanta, con De Ketelaere pronto a fare valere la legge dell’ex.

Partita di coppa anche in Inghilterra, dove si gioca la seconda semifinale di andata della League Cup: di fronte Liverpool e Fulham in una sfida che promette spettacolo e gol.

Pronostici altre partite

Come in Lazio-Roma potrebbe essere invece sfida più da cartellini gialli e chissà rossi quella della Supercoppa di Spagna tra Real Madrid e Atletico Madrid: si giocherà a Riyad e come arbitro è stato designato Javier Alberola Rojas, lo stesso della partita di andata della Liga che ha fatto infuriare Ancelotti.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Real Madrid-Atletico Madrid, Supercoppa di Spagna, ore 20:00

Vincenti

• Fenerbahce (in Fenerbahce-Konyaspor, Super Lig, ore 18:00)

• Adana Demirspor (in Adana Demirspor-Istanbulspor, Super Lig, ore 18:00)

• Liverpool (in Liverpool-Fulham, League Cup, ore 21:00)

• Benfica (in Benfica-Braga, Coppa del Portogallo, ore 21:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Fenerbahce-Konyaspor, Super Lig, ore 18:00

• Liverpool-Fulham, League Cup, ore 21:00

• Benfica-Braga, Coppa del Portogallo, ore 21:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Maccabi Tel Aviv-Maccabi Haifa, Israele, ore 19:30

• Milan-Atalanta, Coppa Italia, ore 21:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Lazio-Roma, Coppa Italia, ore 18:00)