È festa anche su WhatsApp: le immagini più belle per gli auguri di Natale

WhatsApp, sorprendi i contatti della tua rubrica con queste immagini: i tuoi auguri di Natale saranno divertenti ed originali.

Sarebbe bello poter trascorrere il Santo Natale in compagnia di tutte le persone che ci stanno a cuore. Purtroppo, però, non è possibile. Qualcuno è lontano, qualcuno è vicino ma magari è impegnato altrove. Fortuna, allora, che la tecnologia ci permette, almeno quello, di colmare queste distanze e di sentirci tutti un po’ più vicini.

WhatsApp, in particolar modo, ci consente di fare degli auguri di Natale in maniera molto speciale, con dei messaggi ad hoc che riempiranno il cuore di gioia a quanti riceveranno il vostro gentile pensiero. Che si tratti di una frase o di un selfie, di un meme o di un’istantanea a tema natalizio, l’importante, appunto, è il pensiero. Nel caso in cui, però, non vi venga in mente nessuna idea, eccovi qualche immagine perfetta per gli auguri di Natale su WhatsApp. Non dovrai fare altro che scegliere quella che più ti piace, mandarla in chat alle persone che intendi stupire et voilà, il gioco è fatto.

Auguri di Natale al sapor di vin brulé

Chiodi di garofano, cannella, arancia e tanta, tanta magia. Pensiamo che questa immagine sia assolutamente perfetta per i tuoi auguri di Natale su WhatsApp, perché racchiude un calore e un’atmosfera assolutamente irripetibili. E poi perché, con un po’ di fantasia, potrete brindare insieme a colpi di vin brulé nonostante la distanza.

Abbraccio a distanza? Con WhatsApp si può

Non c’è cosa più bella, nei giorni di festa, che abbracciare i propri cari e augurare loro Buon Natale. Non sempre è possibile, però, ragion per cui abbiamo pensato che possiate servirvi di questa immagine per abbracciarli, anche se virtualmente. Per stringervi l’uno all’altro come questi due dolcissimi pinguini.

Buon Natale pieno di magia alla persona più magica che ci sia

Le sfere e il cielo stellato, le stelline che punteggiano lo sfondo e uno strato di coltre bianca a rendere il tutto ancor più magico. È o non è, questa, una deliziosa cartolina da inviare a Natale ad amici e parenti su WhatsApp?

Auguri di Natale vintage su WhatsApp: l’immagine perfetta

Sa di tradizioni, sa di colore, sa di magia. Tutti gli elementi che compongono questo disegno fanno di esso l’immagine perfetta per gli auguri di Natale. Un po’ vintage, magari, ma è proprio per questo che ci piace così tanto.

Babbo Natale consegna ovunque: anche su WhatsApp

Ti piace l’idea di inviare un regalo a distanza ai tuoi cari? Eccoti servito. Questa immagine è un dono vero e proprio e la riteniamo perfetta per stupire le persone a cui vuoi bene con semplicità, ma con un pensiero d’impatto. Pronto al download?