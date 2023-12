Ombre su Berrettini e Satta: la foto inchioda l’ex velina

Berrettini, le brutte notizie non viaggiano mai da sole: ombre sul rapporto con la Satta dopo la mazzata del problema al piede.

Tutto sembrava andare, finalmente, per il verso giusto. A Malaga Matteo Berrettini aveva ritrovato ciò che più gli mancava: l’entusiasmo, lo spirito di squadra, la voglia di dare filo da torcere agli avversari. E poco importa che non abbia avuto la possibilità di scendere in campo, perché ha vinto lo stesso anche solo standosene seduto in panchina.

All’indomani della Coppa Davis, quindi, era tornato in palestra con la voglia di rifarsi di tutto. Di dare il via alla seconda fase della sua carriera e di riprendersi ciò che il destino, in maniera assolutamente ingiusta, gli aveva portato via. Come noto ha quindi assoldato un nuovo allenatore, che risponde al nome di Francisco Roig e che ha un curriculum di tutto rispetto in cui vanta oltre tre lustri a fianco di Rafael Nadal. E i due avevano già iniziato a lavorare insieme quando, all’improvviso, una brutta notizia ha scosso i tifosi del martello romano.

Pare che il campione sarà costretto a posticipare il suo attesissimo rientro in campo, inizialmente previso a Brisbane già a fine dicembre, per via di un nuovo ed inaspettato problema al piede. Una mazzata in piena regola, dunque, tanto per il popolo del tennis quanto, ovviamente, per l’ex numero 1 d’Italia. E potrebbe esserci, nell’aria, una seconda brutta notizia.

Berrettini e Melissa Satta, qui gatta ci cova: “È giunta l’ora di cambiare”

Matteo, che a metà settimana ha fatto tappa a Torino e si è recato al J Medical per sottoporsi a degli esami strumentali, in questi giorni è a Montecarlo. Impossibile non notare l’assenza, al suo fianco, di Melissa Satta, che starebbe trascorrendo questi giorni pre-natalizi, invece, nella sua Milano, tra un impegno lavorativo e l’altro.

Potrebbe non esserci nulla di strano in questa “separazione”, considerato che il tennista si sta allenando e che, ora come ora, sarà concentrato solo ed esclusivamente sulla preparazione. Eppure, dai commenti lasciati in calce alle ultime foto postate dall’ex velina, si evince chiaramente che molti utenti credono ci sia un po’ di maretta fra i due piccioncini. “Non ti si vede più con Jonny Berrettini – scrive uno di loro, riferendosi ovviamente a Matteo – È giunta l’ora di cambiare“. “Il tennista l’hai lasciato?“, chiede un altro ancora, insospettito dal fatto che i due non si vedano insieme da un po’.

Siamo certi, però, che non ci sia nulla di cui preoccuparsi. Molto semplicemente, è giusto che in questo momento Berrettini sia focalizzato solo sul tennis e che la Satta si sia fatta un po’ da parte, ben conscia di quanto il suo fidanzato abbia bisogno di rinascere e di tornare a splendere come una volta. Con Melissa pronta a sostenerlo ogni volta che ne avrà bisogno.