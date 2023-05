WhatsApp, da qui non si passa: privacy ai massimi livelli

WhatsApp, la feature più attesa dal popolo di Meta è finalmente realtà: nessuno potrà più impicciarsi dei fatti tuoi.

Con l’uso massiccio che ne facciamo, è del tutto normale che le nostre chat contengano informazioni che desideriamo rimangano private. A meno che non le si cancelli, però, il rischio che qualcuno metta il naso all’interno di esse, impicciandosi così dei fatti nostri, è abbastanza concreto.

O meglio, lo era fino ad oggi, visto e considerato che la novità appena introdotta dalla più celebre app di messaggistica istantanea è volta, appunto, ad evitare che ciò accada. Il gruppo Meta ci ha lavorato a lungo, ben consapevole di quanto sia importante, per gli utenti che fanno uso di WhatsApp, preservare le proprie conversazioni e fare in modo che nessuno vi metta gli occhi sopra. Ecco che è arrivata, dunque, una funzionalità tanto attesa: si chiama Lucchetto chat e permetterà, come si evince chiaramente dal nome della feature, di blindare le chat. L’accesso ad esse non sarà consentito, a meno che non siate voi a volerlo.

Non si tratta di una funzione beta: sarà presto disponibile, bensì, per tutti. L’opzione sarà semplice ed intuitiva. Nel momento in cui l’utente deciderà di mettere il lucchetto ad una conversazione che ritiene privata, la chat scomparirà completamente dall’elenco principale di WhatsApp. Sarà appositamente nascosta, però, in una cartella ad hoc impenetrabile. Vi si accederà solo tramite password o attraverso il riconoscimento biometrico: serviranno, di conseguenza, o l’impronta digitale o il volto.

WhatsApp, accesso vietato: le tue chat sono al sicuro

C’è di più. Il livello di riservatezza di queste conversazioni sarà ai massimi livelli, dal momento che anche le notifiche delle chat che abbiamo confinato in questa cartella saranno nascoste. Quando il nostro interlocutore ci invierà qualcosa, WhatsApp non produrrà alcun suono, così da garantire ancor più privacy.

Come evidente, dunque, la funzione Lucchetto chat blinderà di fatto il vostro dispositivo. Lo renderà impenetrabile nel caso in cui, ad esempio, si condivida il telefono con altre persone, così da essere certi che nessuno legga le nostre conversazioni private. C’è un solo paletto: la feature sarà disponibile solo sullo smartphone principale su cui si è provveduto ad installare WhatsApp, mentre non funzionerà sugli eventuali device complementari sui quali sfruttiamo l’opzione del multiaccount.

L’azione che attiva il lucchetto chat è reversibile nella misura in cui, volendo, si può sbloccare la chat che abbiamo in precedenza blindato. Sarà sufficiente eliminare la spunta dalla feature e ricominceremo a ricevere, da quel momento in poi, le notifiche e i messaggi. Facile, no?