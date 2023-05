Juventus, penalizzazione già decisa: ribaltone servito

Juventus, penalizzazione già deciso: ma c’è una novità. Il ribaltone è servito ed ecco quello che potrebbe succedere lunedì prossimo

Il 22 maggio, lunedì prossimo, è una data importante per la Juventus. La procura federale della FIGC infatti si esprimerà sulla penalizzazione che dovrà essere comminata alla società bianconera per la questione plusvalenze. Tenendo presente che il processo Prisma non si chiuderà in tempi brevi, questa nuova decisione delineerà la classifica della Serie A.

C’è attesa, quindi. Non solo dentro la Continassa, quartier generale dei bianconeri, ma anche in seno agli altri club interessati alla vicenda. Sì, perché ad esempio Milan e Roma, squadre che lottano ancora per un posto alla prossima Champions League, sicuramente si potrebbero trovare agevolate da un eventuale penalizzazione pesantissima. Che, però, secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina, in ogni caso non supererà i quindici punti. Quelli che il Collegio di Garanzia ha momentaneamente annullato rimandando tutto il processo indietro. C’è, comunque, un’altra questione da tenere sott’occhio ed è quella relativa all’afflittività della pena. Un discorso che abbiamo sentito parecchie volte nel corso di questi mesi, che vorrebbe dire dare un senso alla penalizzazione. In questo caso potrebbe essere l’esclusione dalle coppe europee per la prossima stagione, ma i quindici punti vista la classifica potrebbero pure non bastare.

Juventus, ribaltone servito

In tutto questo il quotidiano torinese mette in gioco altre carte. Siccome chi sta dietro la Juve non vince, e il momento è sicuramente dei peggiori per il Milan e anche la Roma non è che se la stia passando benissimo, non è del tutto remota l’ipotesi di un possibile rinvio alla prossima stagione della penalizzazione.

Un ribaltone quindi, visto che mai prima d’ora si era parlato di questa ipotesi che però potrebbe essere presa in seria considerazione dai giudici nelle prossime ore. Sì, ore, perché lunedì si dovrà decidere il tutto e non è del tutto esclusa un’altra ipotesi: che la Juve, leggendo le motivazioni della sentenza che arriverà, non torni al Collegio di Garanzia del Coni per una nuova revisione. Insomma, tempi non di certo brevi. E con il campionato entrato nelle ultime tre giornate non è il massimo per nessuno.