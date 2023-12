Lotteria Italia, piovono premi: scopri se hai vinto i 10mila euro in palio ogni giorno

Lotteria Italia, ecco i nuovi premi. Controlla con noi la tabella aggiornata dei 10mila euro che ogni giorno mette in palio questo tagliando

Ogni giorno diecimila euro. Un sogno per molti. E qualcuno sicuramente ha già esultato e stappato una bottiglia, una di quelle buone, e magri con quei soldi ci farà un viaggio, quello della vita, che si sognava di fare ma non si poteva fare. Con un biglietto della Lotteria adesso tutto questo è possibile.

Sì, perché oltre la classica estrazione del prossimo 6 gennaio, quella che mette in palio il premio da 5milioni di euro più altri premi inferiori che però, la vita, la possono cambiare, quest’anno si è deciso, sempre attraverso il programma televisivo Affari Tuoi, che va in onda ogni sera su Rai Uno, di dare ulteriori premi a quei giocatori che decidono di acquistare un biglietto della lotteria appunto aspettando la Notte della Befana, che senza dubbio potrebbe arrivare con un assegno o con un bonifico enorme. Ma, come detto, anche diecimila euro non sono male per niente. E andiamo a vedere, quindi, le nuove vincite che si sono state.

Lotteria Italia, la tabella con le vincite aggiornata

Se quella che vi abbiamo mostrato qualche giorno fa si fermava alle vincite dello scorso 18 dicembre, queste invece è aggiornata al 21 dicembre. Come potete vedere voi stessi anche acquistando online il biglietto si può vincere e, il primo premio di questa speciale estrazione è stato preso non fisicamente, ma attraverso il web. L’ultimo colpo invece, quello che ha permesso di vincere una bella cifra che in un periodo come questo aiuta, eccome, è stato piazzato a Napoli. Ecco, quindi la nuova classifica con tutti i premi.