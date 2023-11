Camila Giorgi confessa e poi ci ripensa: il mistero della foto scomparsa

Camila Giorgi, in mezzo alle foto in cui esibisce il suo nuovo taglio di capelli, ne spunta una “misteriosa”: ecco di cosa si tratta.

Dalla coda al semi-raccolto, passando per chignon e splendide onde in stile beach waves. Negli anni l’abbiamo vista sfoggiare così tanti hairstyle che ci si potrebbe scrivere un libro, sulle infinite acconciature di Camila Giorgi. Ma, come tutte le “cose” belle, anche questa era sembra essersi ufficialmente conclusa.

Nelle scorse ore, infatti, la tennista marchigiana ha lasciato tutti senza parole postando una fotografia che, seppur poco nitida, lasciava bene intendere il suo improvviso colpo di testa. Era evidente, pur essendo lei di spalle, che la sua lunga chioma dorata avesse lasciato il passo a un’acconciatura molto più minimal. Non ci sbagliavamo: la stella di Macerata, ex numero 1 d’Italia, adesso porta i capelli cortissimi, d’un tono che ci pare anche un pelino più scuro. Un bob dritto al quale dovremo fare l’abitudine, ma che sicuramente le dona e la fa sembrare ancor più femme fatale di quanto non sia mai stata.

L’atleta, dal canto suo, sembra felicissima di averci dato un taglio. Anche perché una chioma tanto lunga e ribelle, per una tennista abituata ad allenamenti lunghissimi e ad affrontare peraltro più sessioni in campo e in palestra nel corso delle sue giornate, si gestisce molto più facilmente. Non è questo, ad ogni modo, il punto sul quale intendiamo soffermarci.

Camila Giorgi fa dietrofront: il regalo di Amadeus si tinge di giallo

È palese che la bella Camila sia entusiasta del suo nuovo taglio e lo dimostra il fatto che abbia postato un bel po’ di foto così che i follower potessero ammirarlo dalle più svariate prospettive.

Uno scatto, invece, è misteriosamente scomparso dalle sue Instagram stories nella mattinata di giovedì. La Giorgi, felice come una Pasqua, aveva condiviso una foto che ritraeva non una, ma ben 3 buste di Prada. “Grazie fratellino”, c’era scritto, con tanto di tag ad Amadeus Giorgi, calciatore del Campodarsego. Di questa immagine, poi, s’è persa ogni traccia, come se Camila si fosse pentita di aver condiviso con i fan i regali estremamente lussuosi che suo fratello le aveva appena fatto.

Non è dato sapere, però, cosa realmente le sia balenato per la testa. Cosa l’abbia spinta a cancellare lo scatto. Che sia stata la voglia, forse, di non rubare spazio alla sua nuova acconciatura? Non lo escludiamo. Ma sta di fatto, e questo è inequivocabile, che il suo dono a cinque stelle – che tanto avremmo voluto vedere, curiosi come siamo – si sia tinto di giallo.