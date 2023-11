Juventus-Inter 1-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Juventus-Inter, ecco il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 26 novembre di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Arriva la notte del derby d’Italia: la Juventus di Allegri, seconda in classifica, ospita a Torino l’Inter di Inzaghi, capolista. La sfida rappresenta ovviamente il clou della ripresa della Serie A dopo la sosta delle Nazionali. Simone Inzaghi schiera tutti i titolarissimi, e lo stesso fa Allegri anche se è costretto a rinunciare a Locatelli dal 1′.

Per la Juve in attacco ci sono Vlahovic e Chiesa, mentre Inzaghi si affida ai soliti Lautaro e Marcus Thuram. In difesa, per l’Inter, le scelte sono obbligate: senza Pavard e Bastoni, Inzaghi deve schierare Acerbi come braccetto sinistro, de Vrij al centro e Darmian sul centro-destra.

Momenti clou della sfida

I bianconeri giocano con un po’ più di vivacità del consueto mentre l’Inter parte più timida. La prima vera occasione da goal ce l’ha Chiesa al 15′ con un tiro che non finisce lontano dall’incrocio. Risponde poi l’Inter con due occasioni: la prima di Lautaro e la seconda di Calhanoglu. La Juventus va in vantaggio al 27′ con Dusan Vlahovic ben innescato da Chiesa. Al 33′ l’Inter pareggia con Lautaro dopo una bella azione di squadra.

Il secondo tempo non propone azioni davvero pericolose né da una parte né dall’altra. L’Inter si sveglia solo sul finale. Ma non riesce a tirare più in porta.

Tabellino e pagelle di Juventus-Inter

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia (61′, Locatelli), Rabiot, Kostic (88′, Alex Sandro); Vlahovic (79′, Milik), Chiesa (79′, Kean). All.: Allegri

INTER (3-5-2): Sommer, Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries 5,5 (70, Cuadrado), Barella (87′, Frattesi), Calhanoglu 7 (82′, Asllani), Mkhitaryan, Dimarco 6 (70′, Carlos Augusto); Thuram (87′, Arnautovic), Lautaro. All.: Inzaghi

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 27′, Vlahovic; 33′, Lautaro

NOTE: Ammoniti: 4′, Cambiaso, 73′, Cuadrado, 78′, Kostic; Recupero: 4′

Il migliore in campo per l’Inter è Lautaro Martinez, autore del goal del pareggio e sempre nel vivo della lotta, anche se lontano dalla porta (7). Per la Juve giocano al di sopra della media Vlahovic (autore del goal) e Chiesa, il più ispirato in attacco (7). Male Rugani e Gatti per i bianconeri (5,5). Fra i nerazzurri il meno propositivo e preciso è Dumfries (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro ammonisce subito Cambiaso poi non risponde alle proteste della Juve su un supposto fallo ai danni di Chiesa prima del pareggio dell’Inter: il contrasto non sembra in realtà falloso.

Ecco gli highlights della gara: