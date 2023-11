Melissa Satta, il backstage è un assist: bacheca sotto assedio

Melissa Satta, siamo alle solite: il video del backstage era solo la punta dell’iceberg, è successo di tutto.

Ci si abitua mai ad essere un capro espiatorio? Forse sì, forse no. Dovremmo chiederlo a Melissa Satta, che è spesso stata “giudicata” dal tribunale dei social e accusata dei reati più svariati. C’è stato un tempo in cui ha portato sulle spalle il peso della progressiva “discesa” di Kevin-Prince Boateng, ma le cose non sono cambiate poi molto.

I suonatori sono diversi, mentre la musica è sempre la stessa. Adesso paga, infatti, per gli infortuni di Matteo Berrettini e per l’emorragia di punti che è conseguenza diretta del lungo tempo da lui trascorso fermo ai box. E a poco è servito il suo tentativo, a mezzo social e attraverso l’intervento alla trasmissione Le Iene, di sensibilizzare il pubblico circa la pericolosità di certe condotte. A nulla è valso neppure il modo in cui ha reagito alle critiche a lei indirizzate, di stampo peraltro assai sessista, dal momento che i detrattori continuano a puntarle il dito contro e a caricarla di responsabilità.

Gli hater sono talmente tanto arrabbiati con l’ex velina che ogni scusa, in buona sostanza, è buona per darle contro e per tormentarla. Si pensi agli ultimi due video che la showgirl ha postato su Instagram e che hanno dato il là, a quanto pare, a una nuova “bufera” mediatica.

Melissa Satta, quanto odio: il Natale non rende tutti più buoni…

Prima è arrivato il reel girato dietro le quinte di una campagna pubblicitaria, in cui la Satta sfoggia a un certo punto un paio di shorts piuttosto “interessanti”. I commenti carichi da odio sono fioccati, ma il peggio, per la verità, doveva ancora arrivare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Qualche ora dopo, Melissa ha postato un nuovo video, di stampo completamente diverso dal precedente. Si trattava di un filmato piuttosto tenero nel corso del quale la si vedeva, insieme a Maddox, alle prese con la preparazione degli addobbi di Natale da appendere all’albero. Non è sfuggita, agli spettatori più attenti, la presenza di una pallina con su scritto il nome Matteo, ma non è quello il punto.

Gli hater hanno trovato il coraggio di criticarla anche in un così tenero momento tra mamma e figlio, tanto che ne hanno scritte di tutti i colori in calce al carosello di foto arrivato poco dopo. Scatti che la ritraggono insieme al bambino, immersi nella magica atmosfera del Natale, ma che non hanno intenerito proprio tutti, a quanto pare. “Berrettini come stai? Lo hai rovinato, vacca” scrive un utente; “Mamma dov’è il mio nuovo ottantaquattresimo papà?” gli fa eco un altro, alludendo al fatto che la Satta abbia avuto diversi – com’è giusto che sia – uomini. Che si stia oltrepassando, forse, il limite?