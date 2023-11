Verona-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Lecce è una partita valida per la tredicesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: probabili formazioni, pronostici, tv, streaming.

Scontro salvezza per un Verona che in caso di sconfitta potrebbe dire addio a Marco Baroni, pronto a giocarsi le sue ultime carte contro la sua ex squadra, il Lecce. I gialloblù prima della sosta erano sprofondati al penultimo posto, normale conseguenza del digiuno di vittorie che dura dallo scorso agosto: dopo aver battuto Empoli e Roma nei primi due turni di campionato, gli scaligeri non hanno più vinto, racimolando soltanto due pareggi a reti bianche con Bologna e Torino.

Due settimane fa Baroni e i suoi uomini hanno incassato la quinta sconfitta consecutiva, arrendendosi di misura al Genoa nella sfida di Marassi (1-0). La società, nonostante il periodo negativo, ha deciso di continuare a dare fiducia all’ex tecnico giallorosso, ma quella con i salentini potrebbe essere la sua ultima spiaggia prima di un esonero che a quel punto diventerebbe inevitabile. Baroni dovrà trovare delle soluzioni per sbloccare un attacco che – dopo le partite di ieri – è ad oggi il meno prolifico della Serie A con appena 7 reti segnate in 12 partite. Il Lecce invece ha sei punti in più ed è reduce dal pareggio con il Milan (2-2) che ha lasciato l’amaro in bocca: sotto di due gol, gli uomini di Roberto D’Aversa hanno dimostrato per l’ennesima volta in questo campionato di non difettare di carattere ed hanno riacciuffato i rossoneri nella ripresa, segnando anche il terzo gol con un siluro di Piccoli, successivamente annullato per via di un fallo che ha fatto discutere.

Verona-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Baroni dovrebbe passare al 4-3-3, utilizzato durante la sua esperienza a Lecce, con Ngonge nel tridente d’attacco formato anche da Djuric e Bonazzoli. A centrocampo si contenderanno una maglia Hongla e Suslov, mentre in difesa sulle due fasce giocheranno Terracciano e Doig. Sicuri del posto Folorunsho e Duda.

D’Aversa deve rinunciare ad Almqvist, che ne avrà ancora per un mese, ed allo squalificato Ramadani. In regia, al posto dell’albanese, si rivedrà Blin, circondato da Gonzalez e Rafia. In attacco Piccoli insidia Krstovic, in difesa invece Dorgu dovrebbe essere preferito a Gallo.

Come vedere Verona-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida tra Verona e Lecce, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio “Bentegodi” di Verona, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Lungo digiuno di vittorie anche per il Lecce, che pur essendo in una posizione più tranquilla rispetto al Verona ha ottenuto i suoi ultimi tre punti oltre due mesi fa. E da allora i salentini non hanno più tenuto la porta inviolata. I precedenti più recenti sorridono agli scaligeri, che si sono imposti quattro volte di fila sui giallorossi negli ultimi quattro testa a testa. Baroni si gioca la panchina e la sensazione è che il suo Verona riuscirà quantomeno ad evitare la sconfitta in un match che – soprattutto nel primo tempo – potrebbe rimanere bloccato. Un pareggio, che non si verifica dal 2002 in Serie A, non è da escludere.

Le probabili formazioni di Verona-Lecce

VERONA (4-3-3): Montipò; Terracciano, Hien, Magnani, Doig; Folorunsho, Hongla, Duda; Ngonge, Djuric, Bonazzoli.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Gonzalez, Blin, Rafia; Banda, Piccoli, Sansone.

