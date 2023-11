Camila Giorgi ha chiuso col passato: che svolta

Camila Giorgi, la rivoluzione dell’ex numero 1 d’Italia viaggia sui social network: è evidente, ha chiuso col passato.

Criptica, enigmatica, riservata. E ancora, controversa, indecifrabile, ermetica. Potremmo trovarne a decine di aggettivi adatti a sintetizzare la personalità di Camila Giorgi, ma non avrebbe poi questa grande utilità. Non cambierebbe di certo, cioè, il modo di essere della tennista marchigiana.

Mediaticamente si espone come poche, ma alla fine dei conti si sa molto poco su di lei. Perché il fatto di postare foto in lingerie e in bikini, oppure dettagli particolarmente focosi dei suoi look sempre bollenti, non viaggia di pari passo con le “parole”. Quelle la campionessa di Macerata le dosa bene, ne spende pochissime. E mai per parlare dei fatti suoi, a ben vedere. Ma solo, al massimo, per discutere di tennis e delle sue prestazioni, perché neanche analizzare quelle delle sue avversarie o dei campioni dell’Atp è una pratica cui è avvezza.

Si fa i fatti suoi, in buona sostanza, l’ex numero 1 d’Italia. Ha sempre fatto così ed è per questo motivo che, a conti fatti, nessuno è mai riuscito a conoscerla per davvero. Ad andare al di là dell’immagine che ha voluto dare di sé sfruttando l’immenso potere dei social network.

Camila Giorgi, e svolta sia: ci ha dato un taglio

Quanto riservata sia lo dimostra ampiamente il fatto che quando si infortuna o decide di non partecipare ad un torneo, non è mai lei in prima persona a comunicarlo ai follower. Non li aggiorna, insomma, come invece fanno molti altri tennisti attraverso i rispettivi canali social.

Ora è evidente, però, che la bella Camila abbia deciso di dare il via ad una vera e propria rivoluzione. E abbiamo potuto desumerlo, senza fare troppa fatica, proprio da una fotografia che la marchigiana ha postato qualche ora fa nelle sue Instagram Stories. Uno scatto che non ha bisogno, in questo caso, di essere suffragato da parole.

La Giorgi, è questa la novità inaspettata, ha deciso di darci un taglio. Nell’ultima fotografia apparsa nelle sue storie la si vede di spalle, ma è evidente che abbia scalato i suoi capelli e che siano molto più corti di un tempo. Una sorta di caschetto, se vogliamo, che passa però in secondo piano per via del fatto che Camila indossa un cappottino e niente più. Corto, cortissimo, con dei collant velati e degli stivali di pelle dal tacco piuttosto vertiginoso. Non resta che scoprire, a questo punto, se sia uno scatto arrivato dal passato o se, invece, sfoggerà questo nuovo look anche in occasione della prossima stagione.