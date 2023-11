Slovenia-Kazakistan è un match valido per la decima giornata del gruppo H di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Nel gruppo H c’è ancora un verdetto da sancire. Chi farà compagnia alla Danimarca che si è qualificata come prima grazie al successo di venerdì scorso contro la Slovenia? Per il secondo posto restano in ballo due selezioni, quella di Matjaz Kek, che al momento ha 19 punti, ed il sorprendente Kazakistan, dietro di una sola incollatura.

La gara di Lubiana diventa così una sorta di spareggio, in cui gli sloveni hanno ovviamente due risultati su tre a disposizione per poter tornare a giocare la fase finale di un campionato europeo. Sesko e compagni partono senza dubbio con il favore del pronostico, avendo già battuto i kazaki (1-2) nella prima giornata lo scorso marzo, ma dovranno fare attenzione alla pressione, che può giocare brutti scherzi in una situazione del genere. Il Kazakistan, infatti, in queste qualificazioni – così come aveva già fatto intravedere nell’ultima edizione della Nations League – ha dimostrato di essere una squadra “vera”, in grado di mettere in difficoltà selezioni più esperte e qualitativamente superiori. La vittoria sulla Danimarca, ottenuta nella seconda giornata grazie ad una eroica rimonta, ne è l’esempio. La rappresentativa guidata dal russo Magomed Adiev è rimasta in gioco fino all’ultimo grazie al successo di ottobre con la Finlandia (1-2) e venerdì scorso ha portato a casa la seconda vittoria consecutiva contro San Marino (3-1).

Il Kazakistan sogna il colpaccio

Nel caso in cui il Kazakistan non riuscisse a fare il colpaccio in Slovenia è comunque sicuro di giocare gli spareggi di marzo. Il sogno Europeo, insomma, è ancora possibile.

Anche per la Slovenia è una serata storica. Con un punto sarebbe fatta ed il piccolo paese sorto dalle ceneri dell’ex Jugoslavia tornerebbe a disputare la fase finale di un campionato europeo per la prima volta dal 2000. Kek e i suoi uomini sono reduci dalla sconfitta di misura con la Danimarca a Copenaghen, in cui sono riusciti a tenere testa ad una selezione più forte (2-1). Si è tuttavia interrotta la serie positiva: la Slovenia veniva da ben quattro vittorie consecutive.

Come vedere Slovenia-Kazakistan in diretta tv e in streaming

Slovenia-Kazakistan è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà allo Stadion Stožice di Lubiana, in Slovenia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La partita più interessante della serata insieme a quella tra Ucraina e Italia. Il Kazakistan è una selezione da prendere con le pinze, ma la Slovenia ha qualcosa in più e parte favorita, anche grazie al fattore campo. Probabile che entrambe vadano a segno.

Le probabili formazioni di Slovenia-Kazakistan

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Blazic, Bijol, Janza; Verbic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar; Vipotnik, Sesko.

KAZAKISTAN (5-3-2): Shatskiy; Kairov, Bystrov, Marochkin, Alip, Vorogovskiy; Beysebekov, Zuev, Chesnokov; Aymbetov, Samorodov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1