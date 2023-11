Macedonia del Nord-Inghilterra, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Macedonia del Nord-Inghilterra è un match della decima giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Gareth Southgate, selezionatore dell’Inghilterra, approfitterà anche della partita di Skopje con la Macedonia del Nord per continuare gli esperimenti. La nazionale dei Tre Leoni, infatti, è già sicura della qualificazione ad Euro 2024 ormai da più di un mese, conquistata aritmeticamente grazie al successo dello scorso ottobre con l’Italia (3-1) a Wembley.

Gli inglesi sono certi anche del primo posto, che è indispensabile per essere in prima fascia al momento del sorteggio dei gruppi della fase finale ed evitare quindi un girone duro. Venerdì scorso, contro Malta, l’Inghilterra ha portato a casa un altro successo, anche se meno prolifico rispetto ad altri, a dimostrazione che Kane e compagni – l’attaccante del Bayern Monaco ha comunque trovato la via del gol, confermando l’ottimo momento che sta vivendo anche nel suo club – hanno giocato forse con il freno a mano un po’ tirato. Con i maltesi finiti sotto già dopo 8 minuti (autorete di Pepe), la selezione di Southgate si è limitata a gestire, trovando la rete del raddoppio ad un quarto d’ora dalla fine. Gli stimoli potrebbero mancare anche in Macedonia del Nord, contro un’altra squadra che ha poco da dire, non avendo neppure la possibilità di giocare gli spareggi.

Lo scorso giugno fu goleada inglese

Gli uomini di Blagoja Milevski stavolta non sono riusciti a fare lo sgambetto all’Italia, che a Roma venerdì scorso si è imposta 5-2 sui balcanici.

Tra le poche cose da salvare della partita dell’Olimpico c’è la reazione dopo il 3-0 azzurro: i nordmacedoni erano riusciti a riaprire in qualche modo la partita con una doppietta di Atanasov prima di capitolare definitivamente. Elmas e compagni hanno adesso un’altra occasione per misurarsi con una rappresentativa nettamente superiore come l’Inghilterra, che lo scorso giugno, ad Old Trafford, li aveva strapazzati 7-0. Fare meglio di allora è l’obiettivo di Milevski, approfittando dell’atteggiamento probabilmente più “mansueto” da parte degli inglesi, che scenderanno in campo di nuovo con una formazione sperimentale.

Come vedere Macedonia del Nord-Inghilterra in diretta tv e in streaming

Macedonia del Nord-Inghilterra è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà alla National Arena Todor Proeski di Skopje, in Macedonia del Nord. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Non è in discussione la vittoria dell’Inghilterra, che anche a Skopje cercherò di allungare la striscia vincente. Non è da escludere, tuttavia, che la Macedonia del Nord riesca a segnare almeno una rete in un match che ha poco significato per entrambe: i gol complessivi potrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Macedonia del Nord-Inghilterra

MACEDONIA DEL NORD (3-4-3): Dimitrievski; Ashkovski, Serafimov, Musliu; Dimoski, Atanasov, Elezi, Alioski; Ristovski, Bardhi, Elmas.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Guéhi, Maguire, Lewis; Alexander-Arnold, Rice, Phillips; Grealish, Kane, Saka.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3