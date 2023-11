Ucraina-Italia è un match della decima giornata del gruppo C di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Nell’elenco delle qualificate all’Europeo che organizzerà la prossima estate la Germania non c’è ancora l’Italia. Se gli azzurri, campioni d’Europa in carica, riusciranno ad accedere direttamente alla rassegna continentale o se invece dovranno passare dai temibili spareggi – che ci sono stati fatali già due volte nelle ultime due qualificazioni Mondiali – ce lo dirà la sfida, da dentro o fuori, con l’Ucraina sul campo neutro di Leverkusen.

Nel gruppo C, dietro all’Inghilterra già certa di avere il pass per Euro ’24 ormai da un mese, gli uomini di Luciano Spalletti hanno appena raggiunto a quota 13 punti la selezione di Serhiy Rebrov grazie al successo per 5-2 sulla Macedonia del Nord di venerdì scorso all’Olimpico. Sfatato il tabù nordmacedone, l’Italia a Leverkusen – si gioca in campo neutro per via della guerra che da febbraio 2022 sta dilaniando l’Ucraina – ha due risultati su tre a disposizione per mantenere il secondo posto e prenotare già stasera un volo per la Germania. In caso di pareggio, infatti, sarebbero gli azzurri a qualificarsi grazie agli scontri diretti: a settembre, a San Siro, Zinchenko e compagni si arresero (2-1) alla doppietta di Frattesi nella prima mezz’ora; provarono a reagire con Yarmolenko a fine primo tempo ma nella ripresa fu l’Italia a sfiorare a più riprese il terzo gol.

Italia, basta un pareggio per volare in Germania

Ucraina, dunque, obbligata a vincere: non dovesse riuscirci, anche Rebrov e i suoi uomini possono contare sul “paracadute” degli spareggi, che andranno in scena a marzo.

L’Italia dovrà quindi eccellere soprattutto nella propria metà campo e non è affatto scontato visto che, da quando in panchina siede l’ex allenatore del Napoli scudettato, ha sempre incassato almeno un gol, ad eccezione della partita con la modesta selezione maltese. In compenso gli azzurri hanno ritrovato i gol, mancati nell’ultimo periodo della gestione Mancini: escludendo l’esordio con la Macedonia del Nord a Skopje, le partite che hanno visto protagonista l’Italia non hanno mai fatto registrare meno di tre reti complessive. Il commissario tecnico cambierà qualcosa rispetto alla gara coi nordmacedoni: nel tridente d’attacco stavolta ci saranno Scamacca e Politano a fare compagni a Chiesa, tra i migliori in campo venerdì scorso. In difesa Mancini preferito a Gatti, a destra riecco Di Lorenzo. Modulo offensivo anche per l’Ucraina, con Tsygankov, Sudakov ed il talento del Chelsea Mudryk che supporteranno l’unica punta Dovbyk.

Come vedere Ucraina-Italia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ucraina e Italia è in programma lunedì alle 20:45 alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’app, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

Sarà l’Italia a fare la partita ed a cercare di dominare il possesso nonostante agli azzurri basti un punto per andare ad Euro 2024: Spalletti non si snaturerà, anche perché un pareggio non basterebbe per evitare di partire in quarta fascia nel sorteggio dei gironi della fase finale (e capitare in un gruppo di ferro). Motivo per cui immaginiamo un match movimentato, sulla falsariga di quello dell’andata, con l’Ucraina che dovrà obbligatoriamente scoprirsi per ottenere l’unico risultato utile per la qualificazione diretta: la vittoria. Le reti complessive saranno almeno tre ed è improbabile che l’Italia riesca a tenere la porta inviolata. Azzurri favoriti.

Le probabili formazioni di Ucraina-Italia

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Frattesi; Politano, Scamacca, Chiesa.

Ucraina-Italia: chi vince? Ucraina

Pareggio

Italia View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2