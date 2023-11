Lotteria, la paura fa novanta: un piano a prova di tutto

Lotteria, se non lo avesse fatto non sarebbe riuscito a prendere sonno: il suo piano si è rivelato assolutamente infallibile.

Gli piaceva vedere come il jackpot aumentasse di minuto in minuto. Ammirava estasiato la cifra che saliva vertiginosamente, sognando di poterla, un giorno, incassare. E lì per lì non si è neanche accorto che il desiderio a lungo covato si stava, finalmente, per realizzare.

La storia di Robert Hurts, operaio e giocatore dell’Iowa, ha dell’incredibile. Non perché ha vinto una cifra niente male, ma per quello che ha fatto subito dopo. Per dovere di cronaca inizieremo a raccontarvi tutto dal principio, però. Dal momento in cui è entrato nel minimarket Casey’s per poi fermarsi, com’era spesso solito fare, a guardare meravigliato il display con su scritta la cifra del montepremi della Lotteria Jumbo Bucks Progressive che lievitava a più non posso. Lo scorso 10 novembre, resosi conto di quanto il jackpot fosse ghiotto, aveva addirittura deciso di puntare su quattro giocate diverse.

Il gioco in questione funziona così: il jackpot è progressivo e aumenta ad ogni biglietto venduto, ragion per cui è in continua evoluzione. Lo ha visto salire, salire e salire ancora fino a che non si è accorto che il numero sul display era improvvisamente precipitato. “Amico, qualcuno ha appena vinto”, ha pensato fra sé e sé il 35enne, ignaro di essere lui il fortunato vincitore di questa particolarissima Lotteria.

Lotteria, il suo piano salva biglietto si è rivelato geniale

Qualche istante dopo, ha ridato un’occhiata alle sue 4 ricevute e si è reso conto di quanto accaduto: aveva appena vinto 67mila dollari, l’equivalente di poco meno di 62mila euro, per intenderci.

E fin qui non ci sarebbe niente di strano, se non fosse, appunto, per quello che ha fatto dopo Hurst. Era venerdì, ragion per cui non avrebbe potuto riscuotere la sua vincita fino al lunedì successivo. Terrorizzato al pensiero che nel fine settimana quel biglietto potesse fare una brutta fine – che qualche malintenzionato potesse soffiarglielo, o che lo perdesse – ha pensato ad un piano salva ricevuta.

Di ritorno a casa, si è fermato a comprare una cassaforte all’interno della quale riporre quel tesoro così prezioso e poter dormire, così, sonni tranquilli. Tutto è filato liscio, fortunatamente, e lo scorso lunedì ha ritirato la sua vincita. Ora non gli resta, come ha annunciato ai funzionari della lotteria dell’Iowa, che investire la somma come meglio crede. La sua intenzione, così pare, sarebbe quella di avviare dei lavori di ristrutturazione della sua abitazione. La cassaforte ce l’ha già…