Lotteria, capricci da star: vince, molla tutto e va a vivere da Di Caprio

Lotteria, tutti i suoi sogni sono diventati realtà: ha vinto una somma spropositata ed è volato ad Hollywood.

Giocare è bello, sì, ma mai quanto scoprire di aver vinto una somma talmente alta da poterci realizzare tutti i sogni di una vita. E ne sa qualcosa Edwin Castro, che nel novembre dello scorso anno ha sbancato alla Lotteria della California e portato a casa uno dei premi più grossi di tutti i tempi.

L’uomo in questione aveva acquistato un biglietto in una stazione di servizio della sua città natale, nelle immediate vicinanze di Los Angeles. A un passo, quindi, dalla magica Hollywood e dai quartieri popolati dalle star di fama mondiale. Mai avrebbe potuto immaginare che alcune di esse sarebbero presto diventate i suoi nuovi vicini di casa. Ma non corriamo, suvvia. Cerchiamo invece di capire cosa sia successo e come Edwin sia arrivato a realizzare tutti i sogni che aveva nel cassetto. Inclusi quelli più folli, è proprio il caso di dire.

Sulla carta, il signor Castro ha vinto alla Lotteria 2,04 miliardi di dollari: un’enormità. In pratica, poi, nelle sue tasche sono arrivati meno della metà dei soldi che gli spettavano. Al netto della tasse, avendo lui acconsentito a riscuotere la somma in contanti tutta in una volta, ha incassato 628 milioni di dollari. Sufficienti, in ogni caso, a dare vita a tutti i progetti che aveva in mente.

Lotteria, ora spende e spande sulle colline di Hollywood

Siete curiosi di sapere in che modo questo Gastone californiano abbia speso il denaro piovutogli addosso? Vi basti sapere, per cominciare, che 70 milioni di dollari li ha investiti per acquistare una serie di proprietà di lusso.

Una di esse gli è costata 25,5 milioni di dollari: si tratta di una villa a tre piani sulle colline di Hollywoord, a un tiro di schioppo dalle splendide dimore di Leonardo Di Caprio e Ariana Grande. Una proprietà gigantesca e dotata di ogni comfort, completa addirittura di sala fitness, sala giochi, cinema e cantina. Una casa che non ha nulla da invidiare, insomma, alle star del jet set hollywoodiano. Ma le operazioni immobiliari di Castro non sono finite mica qui, giammai. Altri 4 milioni di dollari il californiano li ha spesi per una villa ad Altadena, interamente realizzata in stile giapponese. Con tanto di giardino karesansui e piscina di acqua salata, nel caso ve lo stiate chiedendo.

La terza villa comprata coi soldi vinti alla Lotteria si trova sempre a Los Angeles e vale, udite udite, 47 milioni di dollari. Consta di 11 bagni (avrà una famiglia molto numerosa…), 7 camere da letto, un laghetto koi e una piscina a sfioro da cui godersi un panorama impareggiabile sullo skyline della città degli angeli. E poi, giusto per non farsi mancare niente, ha anche una sala adibita alla degustazione di champagne. Che tutti quei soldi gli abbiano dato alla testa? Probabilmente sì.