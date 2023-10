Lotteria, dalle stelle alla sala operatoria: sotto i ferri dopo la vincita

Lotteria, dalla gioia per la vincita milionaria sono passati direttamente alla sala operatoria: storie da non credere.

Si fa presto a sognare di vincere al Lotto, al Superenalotto, al Gratta e vinci, o a qualunque altra lotteria del mondo. Ed è facile, sulla carta, fantasticare su cosa ci si potrebbe fare, con tutto quel denaro. Decidere, quando poi accade per davvero, non è invece semplice come si potrebbe pensare.

Tanti investono nell’acquisto di immobili di lusso, ma anche i viaggi intorno al globo vanno per la maggiore. Qualcuno conserva i soldi per il futuro, come quest’uomo che ha versato tutto nel suo fondo pensionistico, mentre altri dilapidano tutto in un nanosecondo tra vacanze a cinque stelle e bolidi ruggenti. E poi c’è chi, come i vincitori che stiamo per presentarvi, ha invece deciso di investire il proprio patrimonio in maniera alternativa. Passando direttamente dalle stelle alla sala operatoria. Prendiamo Jane Park, ad esempio, la più giovane giocatrice ad aver mai vinto all’EuroMillions. Aveva solo 17 anni quando, grazie ai numeri giusti, un milione di sterline (1,15 milioni di euro circa) le è letteralmente piovuto addosso.

Gran parte di questa somma, come riferisce il Daily Star, l’ha spesa per rifarsi il look, letteralmente. Prima ha realizzato il suo sogno di avere un seno più grande e più sodo, poi ha voluto ritoccarsi anche il lato B. Peccato solo che questo secondo intervento le sia quasi costato la vita. I ritocchini estetici cui si è sottoposta, almeno quello, hanno dato i loro frutti: Jane, oggi, guadagna una barca di soldi grazie a OnlyFans, dove ha una seguito niente male.