Taranto-Crotone, Serie C: diretta tv, formazioni, pronostici

Taranto-Crotone è una gara valida per l’ottavo turno della Serie C: dove vederla in tv, le probabili formazioni e il pronostico

Probabilmente il Crotone di Lamberto Zauli, che lo scorso anno ha chiuso al secondo posto in regular season non riuscendo poi a prendersi la promozione dai playoff, è la squadra che ha maggiormente deluso in questo avvio di stagione. Per ora i calabresi sono decimi in classifica con 10 punti conquistati in sette partite. Troppo pochi per chi punta al salto di categoria.

Alla formazione pitagorica servirebbe una vittoria sul difficile campo del Taranto di Eziolino Capuano. Un tecnico che ha caratteristiche diverse rispetto a quelle del suo collega: uno che in panchina non sta mai fermo, che non riesce proprio a stare fermo, e che vorrebbe avere dai suoi uomini sempre il massimo. Nemmeno l’avvio dei pugliesi – che però hanno decisamente un obiettivo diverso ed è quello, principale, di cercare di evitare i playout – è stato dei migliori. Fino a momento in sei gare giocate sono stati raccolti 8 punti, la metà dei quali in casa nelle due gare disputate. Ovvio che il Taranto, quindi, vuole cercare di raggiungere il proprio obiettivo rendendo il proprio stadio un vero e proprio fortino inespugnabile. Ma il Crotone non può in nessun modo nella gara di domenica permettersi il minimo passo falso. Ne va anche del futuro di Zauli sulla panchina.

Sulla carta non dovrebbe esserci partita. Il divario delle due rose è netto ed è pure evidente. Ma sappiamo che il calcio regala sempre delle sorprese. Potrebbe essere questa? Difficile.

Come vedere Taranto-Crotone in diretta tv e in streaming

La sfida Taranto-Crotone è in programma domenica alle 16:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nonostante l’avvio di stagione non sia stato dei migliori, il Crotone ha le carte in regola per riuscire a prendersi l’intera posta in palio. In ogni caso, per essere certi, la formazione calabrese dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Taranto-Crotone

TARANTO (3-5-2): Vannucchi; Heinz, Antonini, Enrici; Mastromonaco, Fiorani, Calvano, Zonta, Panico; Ciancio, Fabbro.

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti, Giron; Petriccione, Vitale; D’Ursi, D’Errico, Tribuzzi; Gomez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2