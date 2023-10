Juve Stabia-Catania, Serie C: diretta tv, formazioni, pronostici

Juve Stabia-Catania è una gara valida per l’ottavo turno della Serie C: dove vederla in tv, le probabili formazioni e il pronostico

La capolista contro una squadra neo promossa. Detta così non ci sarebbero dubbi su chi si dovrebbe prendere il match in terra campana. Ma quella squadra neo promossa porta il nome del Catania, e quindi le cose, anche se poco, cambiano.

La Juve Stabia ha costruito una squadra che nella terza serie fino al momento sta dettando legge e che ha un solo e unico obiettivo: quello di tornare in cadetteria. Quindici punti in sette partite per i padroni di casa che hanno l’occasione di allungare ancora e staccare in maniera sensibile, insieme a Foggia e Benevento tutte le altre. Certo, il Catania è un osso duro, come detto, soprattutto per quel nome che porta e che in Sicilia significa sempre una squadra forte, difficile da affrontare. E sarà così anche per i campani, che sanno però che l’occasione è troppo importante per non essere sfruttata.

C’è una squadra favorita, è evidente. C’è una squadra che parte con i favori del pronostico e che potrebbe prendersi l’intera posta in palio. Ed è quella padrona di casa che al Menti le ha vinte tutte in questa stagione. Tre partite, altrettante vittorie, un vero e proprio fortino. Inoltre i gialloneri hanno la migliore difesa del girone con soli due gol subiti. E non stiamo qui a sottolineare come chi riesce a prendere meno reti è sempre favorito per la vittoria finale.

Come vedere Juve Stabia-Catania in diretta tv e in streaming

La sfida Juve Stabia-Catania è in programma domenica alle 14:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Una gara che potrebbe regalare, nonostante la Juve Stabia come anticipato prima abbia la migliore difesa del girone, almeno una rete per squadra. Il Catania lì davanti ha uomini che con una giocata possano cambiare le sorti del match. Ma nonostante questo alla fine dei novanta minuti i campani potrebbero riuscire a festeggiare quella che sarebbe la quarta vittoria consecutiva in casa di questo campionato.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Catania

JUVE STABIA (4-3-2-1): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Mignarelli; Buglio, Leone, Erradi; Piscopo, Piovanello; Candellone.

CATANIA (4-3-3): Bethers; Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Quaini, Deli; Chiricò, Di Carmine, Marsura.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0