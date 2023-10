Vicenza-Renate, Serie C: diretta tv, formazioni, pronostici

Vicenza-Renate è una gara valida per l’ottavo turno della Serie C: dove vederla in tv, le probabili formazioni e il pronostico

Un pareggio, al debutto, poi tre vittorie di fila in casa per il Vicenza. Che nonostante questo ruolino di marcia sicuramente importante occupa al momento il quinto posto in classifica nel girone A della Serie C. Ma le squadre che stanno davanti hanno già giocato ieri. E questo vuole dire che, con i tre punti che potrebbero arrivare nella sfida interna contro il Renate, i veneti potrebbero prendere il Mantova al secondo posto a un solo punto dal Padova che guida il campionato. Insomma, l’impegno potrebbe dare una bella svolta alla stagione.

E una vittoria del Vicenza dovrebbe arrivare senza problemi soprattutto perché il Renate non ha nelle proprie corde il colpaccio esterno su un campo così difficile. La formazione ospite è nona in classifica con dodici punti, quindi un bottino importante, ma non sembra avere decisamente la possibilità vincere questo match e nemmeno di pareggiarlo.

C’è un dato che deve essere sottolineato: il Vicenza in sette gare ha preso solamente 3 reti e il Renate ha fatto solo 7 gol. Quindi, visti i numeri, quella del Menti non sembra possa essere una partita che potrebbe regalare così tante emozioni. Poi sappiamo benissimo che nel calcio tutto può realmente succedere. Ma appare proprio questo un punto fondamentale nel pronostico di questa partita.

Come vedere Vicenza-Renate in diretta tv e in streaming

La sfida Vicenza-Renate è in programma domenica alle 16:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sull’affermazione del Vicenza ci possono essere realmente pochi dubbi. La formazione padrona di casa dovrebbe riuscire a prendersi i tre punti in una gara che dovrebbe anche regalare meno di tre reti complessive. Sfida che, inoltre, potrebbe vedere solamente i biancorossi andare a segno.

Le probabili formazioni di Vicenza-Renate

VICENZA (3-5-2): Confente; Ierardi, Golemić, Laezza; De Col, Cavion, Rossi, Greco, Costa; Ferrari, Della Morte.

RENATE (4-3-3): Fallani; Bosisio, Mondonico, Auriletto, Possenti; Currarino, Esposito, Garetto; Rolando, Bianchimano, Sorrentino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0