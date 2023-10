Islanda-Liechtenstein, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Islanda-Liechtenstein è un match valido per l’ottava giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

La “condanna” dell’aritmetica non è ancora arrivata, ma le speranze dell’Islanda di tornare in corsa per uno dei primi due posti si affievoliscono sempre di più.

Nell’ultima giornata la selezione guidata dal commissario tecnico norvegese Age Hareide avrebbe potuto cogliere l’occasione per riavvicinarsi alla Slovacchia, attualmente seconda dietro l’inarrivabile Portogallo, ma non è andata al di là di un deludente pareggio con il Lussemburgo (1-1), altra squadra che precede in classifica gli scandinavi, solamente quinti a quota 7 punti. Ed ora diventa obbligatorio battere il finalino di coda Liechtenstein, ultimo in classifica e a secco di punti. Un pareggio o addirittura una sconfitta condannerebbero l’Islanda, che a quel punto dovrebbe sperare in un passo falso di una tra Slovacchia, Lussemburgo o Bosnia. In questo gruppo, dominato in lungo e in largo, gli uomini di Hareide avrebbero potuto dire la loro, non essendo presenti altre big, ma ancora una volta hanno deluso, dimostrando che l’impresa del 2016, quando furono una delle grandi sorprese dell’Europeo francese, è ormai un lontanissimo ricordo che sta sbiadendo.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, venerdì scorso il selezionatore Konrad Funfstuck ha dovuto fare i conti con l’ennesima sconfitta, stavolta contro la Bosnia (0-2).

Nessun punto per la selezione del piccolo principato, che non vince una partita ufficiale dal 2020 (in Nations League contro San Marino). Buchel e compagni sono in parte riusciti a limitare i danni, subendo solo in due occasioni più di tre gol: ironia della sorte, la sconfitta più pesante non l’hanno rimediata con il Portogallo ma con l’Islanda, che all’andata travolse il Liechtenstein con un punteggio (7-0) da record. Hareide nell’attacco islandese confermerà il 19enne del Copenaghen Oskarsson – autore del gol del momentaneo vantaggio contro il Lussemburgo – che sarà preferito nuovamente all’esperto Finnbogason.

Come vedere Islanda-Liechtenstein in diretta tv e in streaming

Islanda-Liechtenstein è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà al Laugardalsvöllur di Reykjavik, in Islanda. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La vittoria dell’Islanda ovviamente non è in discussione: come all’andata è probabile che gli scandinavi riescano a segnare almeno tre gol al poco competitivo Liechtenstein.

Le probabili formazioni di Islanda-Liechtenstein

ISLANDA (4-4-2): Runarsson; Sampsted, Palsson, Ingason, Finnsson; Thorsteinsson, Traustason, Bergmann, A. Sigurdsson; Finnbogason, Oskarsson.

LIECHTENSTEIN (4-4-2): Buchel; Schlegel, Malin, Wieser, Hofer; Luchinger, Buchel, Sele, Goppel; Notaro, Salanovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0