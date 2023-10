Lussemburgo-Slovacchia, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Lussemburgo-Slovacchia è un match valido per l’ottava giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Una sorta di spareggio per decidere chi farà compagnia al Portogallo, dominatore assoluto del gruppo J e, da venerdì scorso, già in possesso di un pass per i prossimi campionati europei. A contendersi la seconda piazza, che garantisce la qualificazione diretta a Germania 2024, saranno Lussemburgo e Slovacchia, al momento divisi da due punti.

Davanti c’è la selezione guidata dall’italiano Francesco Calzona, ex collaboratore di Maurizio Sarri ai tempi del Napoli – e per questo motivo “consigliato” da capitan Marek Hamsik – che, a meno di sorprese, giocherà la fase finale di una rassegna continentale per la terza volta di fila. La Slovacchia, dopo il pareggio all’esordio proprio con il Lussemburgo (0-0), le ha vinte tutte, escluse ovviamente le due sfide con il Portogallo. Tuttavia, non ha affatto demeritato contro la squadra più forte del girone, perdendo in entrambe le occasioni con un solo gol di scarto (0-1 a Bratislava e 3-2 a Porto). Venerdì, all’Estadio do Dragao, ha tenuto gli uomini di Martinez con il fiato sospeso fino all’ultimo, segnando due gol – il Portogallo veniva da ben sei clean sheet – nei venti minuti finali con l’ex Fiorentina Hancko e con il napoletano Lobotka. I progressi, con il nuovo commissario tecnico, sono insomma ben visibili, soprattutto per quel che riguarda la fase di possesso palla.

Uno “spareggio” per il secondo posto

Slovacchia che, ad ogni modo, non potrà permettersi di prendere sottogamba la sfida con il Lussemburgo, che si è rivelato più temibile di Bosnia e Islanda, ormai fuori dai giochi.

La selezione del piccolo Granducato è cresciuta parecchio rispetto a qualche anno fa grazie alle naturalizzazioni e per la prima volta nella sua storia ha raggiunto la doppia cifra (11 punti) in un girone di qualificazione. Comunque andrà a finire, il commissario tecnico Luc Holtz e i suoi ragazzi si sono tolti un’importante soddisfazione e potranno guardare al futuro con un certo ottimismo. Venerdì il Lussemburgo è riuscito nuovamente ad evitare la sconfitta, pareggiando 1-1 in casa dell’Islanda: come la Slovacchia, Rodrigues e compagni si sono arresi esclusivamente al irresistibile Portogallo.

Come vedere Lussemburgo-Slovacchia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lussemburgo e Slovacchia è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà allo Stade de Luxembourg di Lussemburgo, in Lussemburgo. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Lussemburgo si è spinto oltre i propri limiti in queste qualificazioni e merita rispetto. Ma la Slovacchia rimane almeno una spanna sopra e verosimilmente si aggiudicherà lo scontro diretto, quello che può decidere il secondo posto. Entrambe dovrebbero andare a segno in una gara che potrebbe rivelarsi più combattuta del previsto.

Le probabili formazioni di Lussemburgo-Slovacchia

LUSSEMBURGO (5-4-1): Moris; Dzogovic, Mahmutovic, Chanot, Carlson, Pinto; V, Thill, Sinani, Martins, Barreiro; Rodrigues.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Benes, Lobotka, Duda; Suslov, Bozenik, Mak.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2