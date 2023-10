Gratta e vinci, nessuno lo avrebbe fatto: un segreto lungo 7 anni

Gratta e vinci, il popolo dei social non riesce a credere che quest’uomo lo abbia fatto davvero: la sua storia ti lascerà senza parole.

Alzi la mano chi non ha mai sognato di vincere una grossa somma e di poter cambiare radicalmente vita. Di comprare una villa da sogno in una località paradisiaca, magari, oppure un bolide fiammante a bordo del quale sfrecciare con il vento fra i capelli. O, ancora, di viaggiare per il mondo per il resto della vita.

Sono in pochi, purtroppo, quelli che hanno avuto la fortuna di imbattersi nella dea bendata. E di dare concretezza, di conseguenza, ai sogni così a lungo rincorsi. Ecco perché la storia riportata nei giorni scorsi dal Daily Star ha davvero dell’incredibile. Perché nessuno, diciamoci la verità, avrebbe mai e poi mai avuto il coraggio di fare quello che ha fatto quest’uomo.

Il protagonista di questa incredibile vicenda, qualche settimana fa, ha pensato di vuotare il sacco sui social network e di raccontare al mondo un segreto che ha portato con sé per 7, lunghissimi, anni. Nel 2016, come riporta il quotidiano britannico, ha comprato un Gratta e vinci e scoperto seduta stante di aver vinto una somma decisamente considerevole. Ha portato a casa, per la precisione, 100mila sterline, l’equivalente di 115mila euro circa. L’espressione “ha portato a casa” è in realtà un eufemismo, in questo caso, considerando che nessuno della sua famiglia ha mai visto un solo centesimo di questo premio stratosferico.

Gratta e vinci, come lui nessuno mai: “L’uomo più noioso al mondo”

Il fortunato vincitore non ha mai rivelato a nessuno di aver vinto tutti quei soldi con un Gratta e vinci. Non lo ha detto alla moglie, figurarsi agli amici oppure agli altri familiari. Ha preferito tenerli per sé e farci quello che preferiva. Ed è proprio questo l’aspetto più insolito della vicenda che vi stiamo raccontando.

Quest’uomo non si è regalato un’auto nuova di zecca, un’abitazione di lusso oppure un viaggio sfizioso all’insegna della bella vita. Ha fatto tutt’altro, qualcosa che nessuno mai, al posto suo, avrebbe fatto. Ha rivelato, tramite il suo account su X, ex Twitter, di aver versato l’intera somma nel suo fondo pensionistico. La sua confessione sui social, naturalmente, ha scatenato un vero e proprio dibattito sul tema.

Il coro, sostanzialmente, è unanime: sono in tanti a pensare che l’uomo abbia usato quel denaro nel modo più “noioso” possibile, senza godersi un solo centesimo della sua vincita. “Il modo peggiore di investire e di nascondere una cosa del genere”, ha scritto qualcuno, incredulo al pensiero che qualcuno possa aver buttato al vento, o quasi, una somma così significativa. Solo qualcuno ha difeso la sua scelta, elogiando il fatto che abbia pensato al suo futuro e che non li abbia “sprecati” in malo modo.