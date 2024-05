Lotteria, non sempre c’è il lieto fine: evita di farlo, porta solo guai

Lotteria, sicuro che vincere sia così bello come sembra? Assicurati che lo sia: non cadere anche tu in questo sciocco errore.

Non vivranno tutti felici e contenti. Purtroppo no. Avrebbero potuto, tendenzialmente, ma qualcosa è andato storto. Perché quando c’è di mezzo il denaro, si sa, la faccenda tende spesso e volentieri a complicarsi. Come in questo caso.

Nel 2018, Barbara Reddick e suo nipote, che vivono a Guysborough, città della Nuova Scozia, avevano deciso di giocare online alla Lotteria. E hanno vinto un gran bel premio, che hanno poi celebrato in tutti i modi possibili: con la stampa, posando insieme per degli scatti che furono poi diffusi sulle varie testate e sul web, ma anche insieme agli stessi funzionari della Lotteria, dai quali si sono recati per riscuotere la vincita.

La somma era piuttosto ingente: la combinazione giocata aveva fruttato loro 1,2 milioni di dollari canadesi, l’equivalente di circa 800mila euro. Peccato solo che un istante dopo aver posato per le foto celebrative, sia andato tutto a scatafascio. Letteralmente. Già, perché nel giro di pochi secondi, tutto è cambiato da così a così e quella bella favola, avente come protagonista un nipote e sua zia, si è trasformato in un vero e proprio incubo che vale la pena raccontare.

Lotteria, la vincita si trasforma in un incubo: ecco perché

Secondo quanto riferisce la BBC, una volta scattata l’ultima foto la donna avrebbe minacciato il giovane di portarlo in tribunale. Non le andava a genio l’idea di dover condividere il montepremi con lui: era convinta, bensì, che il denaro spettasse solo a lei, essendo stata lei a pagare l’importo dovuto per quel biglietto che si è poi rivelato vincente.

Il nipote cercò di far valere le sue ragioni appellandosi al fatto che, in fase di registrazione della giocata online, fosse stato inserito anche il suo nominativo. Sta mentendo. Ho messo il suo nome perché speravo mi portasse fortuna, per me è un figlio. Ora non lo è più. È fortunato ma non abbastanza da farmi vincere un milione di dollari”. Una zia spietata, se vogliamo, il cui comportamento ha lasciato tutti di sasso, inclusi i funzionari della Lotteria. “Semplicemente non me l’aspettavo – ha commentato una di essi di fronte alla lite fra i due parenti – Non so spiegarlo. Direi che sono anche un po’ delusa per quello che hanno fatto. Il montepremi era alto, c’era parecchia tensione nell’aria”.

Alla fine, sebbene ci sia voluto del tempo, un accordo è stato trovato. Al netto delle tasse la donna ha percepito 650mila dollari, 260mila dei quali sono finiti nelle tasche del nipote. Non c’è stato bisogno di arrivare in tribunale: si sono accordati in privato, ma qualcosa ci dice che recuperare il rapporto che c’era potrebbe non essere semplice quanto lo è stato accordarsi in merito alla redistribuzione del denaro. Una storia che, in definitiva, ci dà una lezione preziosissima: meglio giocare da soli ed evitare di condividere le giocate con qualcuno, perché a quanto pare è una prassi che porta solo guai e niente più.