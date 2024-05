I pronostici di giovedì 9 maggio: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 9 maggio: si giocano le semifinali di andata di Europa League e Conference League con in campo Atalanta e Roma.

Atalanta e Roma stasera andranno a caccia di una finale storica in una competizione diventata stregata per le italiane: l’ultima vittoria di una squadra di Serie A risale al 1999 quando l’Europa League si chiamava ancora Coppa UEFA. A provare a interrompere il digiuno sarà però molto probabilmente l’Atalanta, che ha le carte in regola per eliminare il Marsiglia dopo l’1-1 dell’andata.

Per la Roma l’impresa è ben più ardua: sconfitta 2-0 all’andata giocherà in trasferta col Bayer Leverkusen ancora imbattuto in stagione. Probabile comunque una partita con gol: i giallorossi sfortunati all’andata stavolta dovrebbero andare in rete almeno una volta.

Pronostici altre partite

In Conference League l’Aston Villa proverà la rimonta in trasferta dopo la sorprendente sconfitta subita in casa contro l’Olympiacos: anche stavolta i gol non dovrebbero mancare.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Aston Villa vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Olympiacos-Aston Villa, Conference League, ore 21:00

Vincenti

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Roma, Europa League, ore 21:00)

• Atalanta (in Atalanta-Marsiglia, Europa League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• AL Akhdood-Al-Nassr, Saudi Pro League, ore 20:00

• Bayer Leverkusen-Roma, Europa League, ore 21:00

• Atalanta-Marsiglia, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al Riyadh-Al-Taawoun, Saudi Pro League, ore 17:00

• Bayer Leverkusen-Roma, Europa League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Aston Villa vincente e almeno un gol per squadra (in Olympiacos-Aston Villa, Conference League, ore 21:00)