Sinner, arriva una decisione irrevocabile: è la prima volta in assoluto

Sinner, arriva la decisione: per la prima volta in assoluto apparirà in una veste diversa. Lo si può trovare già da ieri in questa sua nuova avventura

Non sta giocando, e non giocherà, Jannik Sinner agli Internazionali di Roma. Il tennista azzurro, numero 2 del Mondo, ha un problema all’anca che lo ha fatto fuori a Madrid e che potrebbe anche mettere a rischio il prossimo Slam, il Roland Garros sulla terra battuta.

In conferenza stampa, lunedì scorso, Jannik non si è sbilanciato: ha chiaramente detto che se starà bene ci sarà, altrimenti non vuole mettere a rischio i prossimi anni della sua carriera. Il miglior tennista italiano di sempre ha 22 anni e ha ancora una carriera davanti: inutile prendersi dei rischi. Meglio aspettare il momento giusto per tornare in campo, anche se la delusione del popolo italiano di non poterlo vedere a Roma è stata immensa. Una botta difficile da digerire. Intanto, però, i tifosi si possono consolare in un altro modo, vedendo Sinner in una veste totalmente diversa.

Sinner su Topolino, ecco l’iniziativa

Da ieri infatti, la copertina dell’edizione numero 3572 del fumetto Topolino, vede protagonista proprio Jannik. Inconfondibile, con la racchetta e con i capelli rossi che vengono fuori dal cappellino blu. Da ieri in edicola c’è infatti il fumetto intitolato ‘Zio Paperone e il coach inconsueto’, disponibile anche al Salone internazionale del libro di Torino dal giorno successivo.

La trama è stata scritta – si legge su tennisworlditalia.com – da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina (autore anche della copertina), con i colori di Ilaria Castagna, la storia narra le vicende di Quacknik Spinner. La giovane stella del Calisota è stata ingaggiato dal magnate Paperon De’ Paperoni per competere ai Duckburg Open, il primo torneo del Grande Sbam. Un allenatore fuori da ogni schema che deve affrontare anche i piani del nemico di sempre, Rockerduck, che cercherà in tutti i modi di ostacolarlo. “Adoro i fumetti – ha commentato Jannik – sono cresciuto con quelli pubblicati da Panini, ed è sempre emozionante per me leggerli. Cerco ancora di trovare il tempo per farlo, tra viaggi e partite”. Insomma, una star internazionale che diventa un fumetto. Tutto molto bello!