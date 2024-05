Bayer Leverkusen-Roma, Europa League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Bayer Leverkusen-Roma è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici.

Contro un Bayer Leverkusen che sta macinando record su record e che è in odor di Triplete anche il minimo errore può essere fatale e la Roma si ritrova adesso davanti ad una vera e propria montagna da scalare proprio a causa di due ingenuità. La prima del terzino olandese Karsdorp, che una settimana fa all’Olimpico ha praticamente regalato la rete dello 0-1 al gioiellino rossonero Wirtz, la seconda invece dell’attaccante Abraham. L’inglese si è divorato un gol già fatto, che avrebbe permesso alla squadra di Daniele De Rossi di limitare quantomeno in danni in vista del ritorno in Germania.

Lo 0-2 invece è quasi come se azzerasse le possibilità di rimonta della Roma, costretta a vincere come almeno tre gol di scarto alla BayArena, contro una squadra che non conosce sconfitta addirittura da quarantotto partite – basta un altro risultato positivo per far registrare il record assoluto di risultati utili di fila in Europa dal dopoguerra ad oggi – e che in stagione non ha mai perso. Servirà indubbiamente un miracolo sportivo a Pellegrini e compagni, che nel primo round in ogni caso non hanno affatto demeritato, riuscendo per larghi tratti a contenere la “macchina” di Xabi Alonso. Sarà davvero complicato ripetere una prestazione del genere, soprattutto in un momento in cui la Roma è chiamata ad affrontare sfide cruciali ogni tre giorni.

Roma, serve un miracolo

Domenica è arrivato solamente un pareggio, il secondo di fila dopo quello di Napoli, nello scontro diretto con la Juventus (1-1). Ne ha subito approfittato l’Atalanta, che ha raggiunto a quota 60 punti i giallorossi.

Il rischio di perdere anche in quinto posto, in questo finale di stagione concitato, è concreto, se consideriamo pure che i bergamaschi hanno una gara da recuperare (ed alla prossima c’è proprio Atalanta-Roma). De Rossi si gioca tutto in pochi giorni, dunque, mentre il Bayer Leverkusen da ormai tre settimane può concentrarsi esclusivamente sull’Europa League, avendo già vinto la Bundesliga, la prima della sua storia. Nel fine settimana il Werkself, pur scendendo in campo con diverse riserve, ha fatto un sol boccone dell’Eintracht Francoforte, abbattuto 5-1 a domicilio. Xabi Alonso tornerà a schierare i titolarissimi in coppa. Davanti Schick andrà di nuovo in panchina, con il tecnico basco che gli preferirà Boniface. Nella Roma ritorna Celik, squalificato una settimana fa, mentre dall’altro lato Spinazzola è in vantaggio su Angelino.

Niente di grave infine per Dybala, che è uscito acciaccato dal match di campionato con la Juventus, ma la Joya argentina è in ballottaggio con Abraham.

Come vedere Bayer Leverkusen-Roma in diretta tv in chiaro e in streaming

Il match Bayer Leverkusen-Roma è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà alla BayArena di Leverkusen, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) ed in chiaro su Rai 1. La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Bayer Leverkusen-Roma anche su DAZN. La piattaforma ormai da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

La Roma non ha scelta: dovrà spingersi oltre i propri limiti contro una squadra apparentemente inscalfibile che gioca a memoria e non sembra avere punti deboli. Poche, davvero pochissime possibilità di rimonta per i giallorossi, i quali faticheranno ad evitare la sconfitta anche in Germania. Non è da escludere, tuttavia, che stavolta riescano a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Roma

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Kovar; Stanisic, Tah, Tapsoba; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Adli, Boniface, Wirtz.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

La Roma riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1