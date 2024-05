Atalanta-Marsiglia, Europa League: diretta tv, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Marsiglia è una partita valida per il ritorno delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: notizie, statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nell bolgia del Velodrome all’Atalanta non è bastata la rete di un sempre più ispirato Scamacca per tornare a Bergamo con una vittoria che sarebbe stata oro colato. La Dea, in vantaggio dopo soli 11 minuti, si è fatta riacciuffare quasi subito dal Marsiglia e nel secondo tempo è stata brava a contenere l’attacco della squadra di Jean-Louis Gasset, portando a casa un risultato comunque prezioso (1-1).

Sì, una settimana fa in Francia era fondamentale non perdere per poi giocarsi la “carta Gewiss Stadium” senza l’assillo di dover rimontare. I transalpini si sono forse rivelati un avversario più ostico del previsto ma fuori casa quest’anno hanno brillato raramente, in particolar modo in Europa League: solo una vittoria esterna per il Marsiglia in quest’edizione, con Aubameyang e compagni che hanno perso le ultime due – pur passando ugualmente – contro Villarreal e Benfica. L’Atalanta dovrà tenere gli occhi aperti eppure la sensazione è che la finale di Dublino – sarebbe la prima assoluta nella storia del club nerazzurro in una competizione europea – sia assolutamente alla portata. Non a caso Gian Piero Gasperini al termine della sfida di campionato con la Salernitana, vinta 2-1 in rimonta, ha consigliato ai tifosi bergamaschi di rinnovare quanto prima il passaporto.

Dea a un passo dalla storia

La Dea sta giocando una volta ogni tre giorni ormai da settimane ma non dà l’impressione di essere in debito di ossigeno. Non perde dal ritorno dei quarti con il Liverpool ed in Serie A è tornata tra le prime cinque.

Il successo ottenuto lunedì a Salerno contro una squadra già retrocessa – il terzo di fila dopo Monza e Empoli – ha permesso a Gasperini e i suoi uomini di raggiungere la Roma a quota 60 punti ma con una gara da recuperare rispetto ai giallorossi. Il Marsiglia invece ha riposato nel fine settimana: la lega ha difatti disposto il rinvio del match con il Reims, che verrà recuperato tra sette giorni. Le dirette concorrenti, intanto, hanno quasi tutte vinto (Lens, Lione) lasciando i Phocéens al nono posto e a -3 dalla zona Europa. Gasset dovrebbe confermare lo stesso assetto tattico dell’andata (difesa a tre e in attacco Sarr affiancato a Aubameyang). Non sono disponibili invece Meite, Rongier e Nadri. Dall’altro lato invece Gasperini ritrova Hien, squalificato all’andata, che prenderà il posto dell’infortunato Kolasinac. Davanti Koopmeiners, De Ketelaere e Scamacca.

Come vedere Atalanta-Marsiglia in diretta tv e in streaming

La partita tra Atalanta e Marsiglia è in programma giovedì alle 21:00 e si giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Sarà possibile vedere Atalanta-Marsiglia anche su DAZN. La piattaforma streaming da due anni detiene i diritti di trasmissione in co-esclusiva dei match di Europa League e Conference League.

Il pronostico

Il Marsiglia resta una squadra imprevedibile, capace un po’ di tutto ma il rendimento deficitario in trasferta ci fa propendere per la più solida e costante Atalanta, a nostro parere leggermente favorita, sia per la vittoria che per il passaggio del turno. Come all’andata, è assai probabile che assisteremo ad un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Atalanta-Marsiglia

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca.

MARSIGLIA (3-5-2): Pau Lopez; Balerdi, Gigot, Mbemba; Clauss, Harit, Veretout, Kondogbia, Merlin; Ndiaye, Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1