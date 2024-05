Dramma in Italia, il crociato fa crack: almeno 6 mesi di stop

Dramma in Italia, la caduta agli Europei chiude in anticipo il sogno Olimpico: almeno sei mesi di stop e operazione. Non ci sarà a Parigi nella manifestazione dell’anno

Sì, quella che stiamo per affrontare è sicuramente l’anno degli Europei in Germania. Ma non solo, un mese dopo l’inizio della kermesse continentale ci saranno anche le Olimpiadi a un passo dall’Italia, in Francia, a Parigi. Un evento che tutti gli atleti aspettano.

Ci si prepara per 4 anni, e più si avvicina il momento più sale la tensione. Sappiamo benissimo che valore ha la manifestazione a cinque cerchi: il sogno di una vita soprattutto per chi affronta uno sport diverso dal calcio. E questo sogno, però, così come viene riportato da Sport Mediaset, è stato spezzato per Asia D’Amato. La ginnasta è caduta agli Europei e ha subito la lesione del legamento crociato del ginocchio sinistro. Quello che era già stato operato dopo lo stop in Coppa del Mondo a Il Cairo l’anno scorso.

Dramma per Asia D’Amato, niente Olimpiadi

Non ci sarà, quindi, alle Olimpiadi estive di quest’anno. La campionessa europea a squadra è già rientrata a Brescia ed è stata visitata – si legge ancora sul sito citato prima – dal dottor Guido Zattoni. Il percorso sembra essere abbastanza chiaro, al momento: l’atleta azzurra si sottoporrà nuovamente ad un nuovo controllo diagnostico il prossimo 13 maggio e la genovese – che appartiene alle Fiamme Oro- verrà successivamente operata.

L’intervento verrà fatto quasi sicuramente in Austria e sarà eseguito dal dottor Jürgen Barthofer, primario della Klinik Diakonissen di Linz. Parliamo dello stesso chirurgo che nel 2015 si era occupato del crociato della gemella di Alice. Ed è stato lo stesso, inoltre, che è intervenuto dopo lo stop dell’anno scorso. Un vero e proprio dramma sportivo per l’azzurra, alla quale da parte nostra vanno i migliori auguri di una pronta guarigione. E ovviamente da adesso in poi, oltre alle gare che dovrà affrontare nel corso degli anni, l’obiettivo diventa quello di essere pronta per l’appuntamento del 2028, quando la manifestazione a cinque cerchi si terrà a Los Angeles. Di belle storie sportive ne abbiamo viste parecchie e dopo i dolori è sempre tempo del trionfo. Auguri, Asia!