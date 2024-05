Tennis, si ritira anche lui: ennesimo infortunio

Tennis, il campione ha fatto la sua scelta e non avrebbe alcuna intenzione di tornare sui suoi passi: decisione irrevocabile.

Se c’è una parola che, più di altre, è stata usata negli ultimi giorni al momento di parlare di tennis e di tennisti, quella è senza ombra di dubbio “ritiro“. Si è ritirato Jannik Sinner, tanto per cominciare, che non ha potuto partecipare al torneo che si gioca nel suo Paese per colpa di un problema all’anca del quale ha parlato in maniera solo parziale.

Si è ritirato dagli Internazionali d’Italia anche Carlos Alcaraz, per un edema muscolare. Prima ancora, aveva sventolato bandiera bianca, in quel di Madrid, Daniil Medvedev, anche lui per via di un infortunio. Il ritiro di cui più si sta discutendo, ad ogni modo, è quello, purtroppo definitivo, di Rafael Nadal, che ha già salutato la Spagna ma che, in questi giorni, cercherà di far sognare ancora un po’ il pubblico italiano. E che poi, archiviata la trasferta a Roma, volerà a Parigi per il “suo” Roland Garros.

E un altro tennista ancora, nei giorni scorsi, ha infilato la parola “ritiro” nel suo post sui social. Si tratta dell’argentino Diego Schwartzman, che a 31 anni ha deciso di appendere la racchetta al chiodo perché il tennis, parole sue, non lo fa più sorridere. Concluderà la stagione in corso e poi, nel febbraio del 2025, saluterà il pubblico nella sua terra natia, l’Argentina. Ma non è finita qui, ed è proprio per questo motivo che, all’inizio, dicevamo che tanto si sta abusando in questi giorni di quella parola che mette i brividi.

Tennis, si ritira anche lui: l’addio a Vienna

Un altro campione, così pare, è pronto a ritirarsi. Il diretto interessato non ha confermato alcunché, ma secondo il giornale austriaco Salzburger Nachrichten Dominic Thiem sarebbe prossimo ad uscire di scena.

Il quotidiano riferisce che l’annuncio arriverà solo al termine della stagione 2024, ma che il tennista lo avrebbe già comunicato, com’è giusto che sia, a sponsor e addetti ai lavori. L’ultimo atto della sua carriera sarà l’Erste Bank Open di Vienna, che si giocherà nella capitale austriaca dal 21 al 27 ottobre. “Se non raggiungerò i miei obiettivi, probabilmente sarà il mio ultimo anno – aveva detto Thiem qualche tempo fa – Non cambio idea, vedremo come andrà a fine anno”. E, a quanto pare, tanto bene non è andata.

Galeotto fu, nel suo caso come in tante altre situazioni, un infortunio. Quello, rimediato nel 2021, che mise ko il suo polso, pregiudicando la sua carriera e impedendogli di tornare agli antichi fasti. Il circuito maggiore perderà, così, un altro campione di grande spessore, un animale da Slam che ha vinto gli Us Open nel 2020 e sfiorato la vittoria agli Australian Open e al Roland Garros.