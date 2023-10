Pineto-Pescara, Serie C: tv, streaming e pronostici

Pineto-Pescara è un recupero della quinta giornata del girone B di Serie C e si gioca mercoledì alle 20:45: pronostici e streaming.

A Pescara è riesplosa la Zeman-mania, soprattutto perché gli abruzzesi stanno facendo un ottimo campionato e, contro il Pineto, formazione neopromossa che ha ambizioni solamente di salvezza, l’obiettivo per gli ospiti è quello di superare il Cesena al secondo posto e avvicinarsi alla Torres che al momento guida il campionato a punteggio pieno.

E senza dubbio la formazione dell’allenatore boemo, per quelle che sono le qualità in campo, ha le carte in regola per riuscire nel colpo esterno. Due vittorie e un pareggio per l Pescara lontano dall’Adriatico, un segnale di come sia una squadra che gioca con una certa mentalità sia in casa che trasferta. Sì, forse concede un poco troppo e lo sappiamo, questa è quasi una regola per uno come Zeman, ma poi alla fine in C, così come in tutti gli altri campionati, contano solamente i risultati. E quelli stanno decisamente arrivando.

Il Pineto ha costruito quasi tutto il bottino di ora (otto punti) soprattutto tra le mura amiche. Due vittorie e un pareggio in tre partite, cinque gol fatti e uno solo subito. Non è la migliore difesa del campionato in casa perché la Carrarese ne ha presi zero fino ad ora. Però è un segnale che il match per il Pescara sarà tutt’altro che semplice. Ma in ogni caso le qualità in campo sono decisamente differenti e potrebbero fare come detto la differenza. Sì, una vittoria ospite ci può assolutamente stare.

Come vedere Pineto-Pescara in diretta tv e in streaming

La sfida Pineto-Pescara è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Match da almeno una rete per squadra e gara da almeno tre reti complessive. Quando c’è Zeman di mezzo lo spettacolo è quasi sempre assicurato. Ed è proprio la formazione ospite a potersi prendersi una vittoria che la manderebbe al secondo posto in classifica.

Le probabili formazioni di Pineto-Pescara

PINETO (3-5-2): tonti; Evangelisti, Ingrosso, Marafini; Teraschi, Germinario, Amadio, Schirone, Foglia; Volpicelli, Chakir.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Mesik, Brosco, Moruzzi; De Marco, Squizzto, Tunjov; Merola, Cuppone, Accornero.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2