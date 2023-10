Messina-Casertana, Serie C: tv, streaming e pronostici

Messina-Casertana è un recupero della seconda giornata del girone C di Serie C e si gioca mercoledì alle 20:45: pronostici e streaming.

Il recupero tra Messina e Casertana che si giocherò mercoledì sera in Sicilia mette in palio punti pesantissimi per la lotta alla salvezza. Le due squadre hanno lo stesso obiettivo in questa stagione, vale a dire cercare in qualche modo di togliersi dai playout. Sì, centrare la permanenza diretta sarebbe il massimo.

Non è un buon momento per il Messina, che nelle ultime cinque uscite ha vinto solamente una volta – contro l’Avellino – e cha ha perso prima il sentito derby contro il Catania e poi in casa del Sorrento. I giallorossi dello Stretto cercando l’affermazione che potrebbe regalare pure il sorpasso in classifica. I campani infatti di punti ne hanno 7 (cinque quelli dei padroni di casa) e sanno bene che uscire indenni sarebbe importante. Il massimo. La Casertana senza paura di dire un’eresia si potrebbe accontentare anche di un pareggio. Cosa che ad un certo punto, per come si potrebbe incanalare il match, potrebbe anche essere cercata con una certa insistenza dalla formazione ospite.

Certo, la Casertana al momento – insieme al Giugliano – ha il peggior attacco del campionato con solamente quattro gol segnati. Pochissimi. E questo è sicuramente un segnale di come il match siciliano potrebbe andare domani sera. Sì, il Messina in casa in due gare disputate fino al momento ha fatto quattro punti, quindi si potrebbe considerare un vero e proprio fortino.

Come vedere Messina-Casertana in diretta tv e in streaming La sfida Messina-Casertana è in programma mercoledì alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Parte favorito il Messina anche perché la Casertana potrebbe avere un atteggiamento di attesa che di solito non porta chissà a quali risultati. Allora la formazione di casa ne potrebbe approfittare per piazzare non solo una vittoria importante per il morale ma anche per centrare il sorpasso in classifica e tirarsi dalla zona rossa.

Le probabili formazioni di Messina-Casertana

MESSINA (4-3-3): Fumagalli; Lia, Manetta, Pacciardi, Ortisi; Franco, Frisenna, Scafetta; Emmausso, Plescia, Ragusa.

CASERTANA (4-3-3): Venturi; Calapai, Soprano, Celiento, Sciacca; Toscano, Proietti, Damian; Casoli, Montalto, Curcio.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0