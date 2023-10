Paola Egonu, debutto di platino: il nuovo look sconvolge i social e Milano

Paola Egonu, la grinta di sempre e un look inedito: così il debutto della campionessa azzurra si è tinto d’oro.

Lo scorso anno, di questi tempi, cercava conforto e visibilità ad Istanbul, in Turchia. Col VakifBank ha fatto grandi cose, ma non c’è posto migliore al mondo, si sa, di casa propria. Ecco perché la sua parentesi all’estero non è durata quanto ci aspettavamo e perché Paola Egonu è tornata in Italia non appena ne ha avuto la possibilità.

Adesso è la stella del Vero Volley Milano e non avrebbe potuto sperare in un debutto migliore di quello che, domenica, è andato in scena all’Allianz Cloud. Nessun dubbio, nessun indugio. La campionessa di Cittadella ha giocato come sempre, senza tradire alcuna emozione e senza mai tentennare. I numeri, in tal senso, parlano chiaro: ha messo a segno la bellezza di 19 punti e non ha dato scampo alle sue avversarie. Nemmeno alla sua amica del cuore, Giuditta Lualdi, che gioca con l’Uyba Busto Arsizio di Julio Velasco. Una percentuale mostruosa, quella dell’opposto veneto, il cui ritorno in Italia è però stato scandito dalle numerose polemiche sulla Nazionale azzurra.

E proprio Velasco, secondo i rumors, potrebbe essere il nuovo ct dell’Italvolley. In quest’ottica non appare affatto casuale che la Egonu e il tecnico abbiano avuto un incontro prima della partita, in occasione del quale si sarebbero confrontati e avrebbero scambiato due chiacchiere.

Paola Egonu, la grinta di sempre e nuovo look: inizia una nuova era

Un debutto straordinario, insomma. Tanto più che la Egonu, in occasione del suo primo match col Vero Volley Milano, ha sfoggiato un look che definirlo sconvolgente non renderebbe bene l’idea. Un cambio drastico che non è fine a se stesso, ma che simboleggia, evidentemente, qualcosa di più.

La bella Paola si è tinta i capelli di biondo. Anzi, di platino, volendo essere più precisi. Una vera e propria rivoluzione, la sua, dettata dalla volontà di portare in campo una nuova Egonu e una ventata di freschezza. Quella freschezza che, nelle ultime settimane, alla luce delle polemiche di cui sopra, è purtroppo mancata. “Baby… it’s a new era” ha scritto nella didascalia che accompagnava la foto con cui ha annunciato il nuovo look in stile Barbie.

E la sua decisione, manco a dirlo, ha subito infiammato il dibattito sui social. A qualcuno il nuovo colore piace, a qualcun altro no. Ma lei, certamente, se ne infischierà. Perché quello non è solo un nuovo hairstyle: quello è l’inizio di qualcosa di, si spera, magico.