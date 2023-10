Gratta e vinci, uno “strappo” alla regola e tutto è cambiato: incredibile

Gratta e vinci, il destino aveva in serbo per lui un progetto un po’ diverso: ecco come la sua vita è cambiata per caso.

Ognuno, com’è giusto che sia, ha le sue abitudini. I suoi riti. E il suo, da molto tempo a questa parte, è quello di concedersi una sosta fugace al bar del paese, dopo una lunga giornata di lavoro, prima di fare rientro a casa per la cena. Una vera e propria tradizione, oramai, alla quale non rinuncerebbe mai e poi mai.

E così, il 23 settembre scorso, un uomo di Guissény, nella regione della Bretagna, si è recato al bar “Le Sezny”, puntuale come un orologio svizzero. Tutto si è svolto come sempre, senza che il solito “copione” cambiasse di una virgola. Ha chiesto al tabaccaio un Gratta e vinci, ha raschiato la patina argentata e ha scoperto di aver vinto 10 euro. Non contento della somma racimolata, ha però deciso di investire qualche altro spicciolo nell’acquisto di un secondo grattino. Di una serie diversa, per scaramanzia, da quella alla quale apparteneva il tagliando precedente.

Dopo aver dato un’occhiata ai biglietti esposti alle spalle del tabaccaio, la sua scelta è ricaduta su un Gratta e vinci “Millionaire“, un noto gioco di La Française des jeux. Mentre il titolare del bar “Le Sezny” si apprestava a prendere al cliente il biglietto che gli era stato richiesto, si è reso conto che il primo grattino a portata di mano era strappato. Quindi, come da prassi, lo ha messo da parte e ha consegnato all’uomo di Guissény il tagliando successivo, il secondo del pacco.

Il Gratta e vinci di riserva nascondeva una sorpresa

Questo gesto, benché i due protagonisti di questa vicenda non ne avessero ancora idea, ha cambiato in un attimo il corso degli eventi. Già, perché se quel biglietto non fosse stato strappato, nulla di tutto quello che stiamo per raccontarvi sarebbe accaduto. E sarebbe stato un vero peccato.

Il biglietto di riserva era non solo vincente, ma ultraricco. Quel grattino della serie “Millionaire” ha permesso a quell’uomo di assicurarsi la vincita massima in palio, pari cioè a un milione di euro. “È incredibile! In tutta la mia vita – ha dichiarato il Gastone d’Oltralpe a Le Parisien – non avrei mai guadagnato una cifra del genere solo con il sudore della fronte. Per vincere bisogna credere nella propria fortuna e lasciare le porte aperte per accogliere le sorprese della vita”.

Con il milione di euro vinto potrà ora, finalmente, fare ciò che sogna da sempre: ristrutturare la sua abitazione e farne uno spazio in cui tutta la sua famiglia possa riunirsi. E tutto grazie ad un buffo scherzo del destino.