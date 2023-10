Col nuovo Gratta e vinci hai due possibilità: lo stanno provando tutti

Gratta e vinci, il nuovo tagliando ha appena debuttato ma ha già riscosso un grande successo: le possibilità di vincere sono doppie.

Non è mai facile destreggiarsi in mezzo a così tanti Gratta e vinci. C’è chi sceglie con criterio, ma c’è anche chi, invece, decide quale acquistare affidandosi all’istinto. Quando l’offerta dei tagliandi si arricchisce di una nuova serie, però, è del tutto inevitabile che la novità calamiti l’attenzione dei giocatori.

Ecco perché il Gratta e vinci che ha appena debuttato nelle ricevitorie ha già riscosso, come ampiamente prevedibile, un grande successo. Tanto più che, con esso, le probabilità di vincere raddoppiano. Si chiama La grande occasione ed è disponibile in due versioni: si può sfidare la sorte attraverso la classica versione cartacea della lotteria istantanea, oppure online. Sì, avete capito bene: per tentare la fortuna con questa nuova serie, non dovrete neanche prendervi il disturbo di uscire di casa. Il che la rende, inevitabilmente, ancor più “appetibile”.

Ma veniamo, adesso, ai dettagli. Iniziamo col dire che i biglietti hanno un costo di 15 euro e che la vincita massima cui si può ambire ammonta a 3 milioni di euro. Sono previsti, tuttavia, molti altri premi: con questi tagliando si possono vincere 25, 40, 50, 100, 150, 250, 500, 1000, 5mila, 10mila, 50mila e 100mila euro. Vale la pena tentare, insomma. Tanto “fisicamente” quanto attraverso l’interfaccia di gioco, approvata con provvedimento dirigenziale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il nuovo Gratta e vinci è sia cartaceo che online: gioca quando e come vuoi

Diamo invece un’occhiata, adesso, alla meccanica di gioco. Sul biglietto e sull’interfaccia online troverete un’area di gioco principale e un’altra relativa ad un gioco extra, chiamato “Gioco Bonus”. Nella prima troverete i numeri vincenti e cinque scudi colore oro e blu che vi daranno diritto, eventualmente, a quintuplicare il vostro premio.

I cerchi dorati con il simbolo dell’euro contraddistinguono l’area “I tuoi numeri”, mentre i tre riquadri potrebbero aumentare la vostra vincita con dei numeri jolly del valore, rispettivamente, di 100, 250 e 500 euro. Le scritte “€50”, “€150”, e “€250” caratterizzano invece l’area dedicata ai bonus, attraverso i quali si avrà la possibilità di incrementare ulteriormente il proprio, eventuale, premio.

Nel caso in cui decidiate di giocare online, cliccando sul “?” potrete accedere alle istruzioni di gioco, mentre la scritta “Stai vincendo” vi terrà costantemente aggiornati sull’andamento del gioco. Sfidare la dea bendata e portare a casa una vincita, insomma, non potrebbe essere più facile ed intuitivo di così: vale la pena tentare, no?