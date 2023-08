Gratta e Vinci da 10 euro, ecco quale comprare: le probabilità di vincita

Gratta e Vinci, l’estate sta regalando enormi soddisfazioni a chi gioca con la lotteria istantanea. Ecco quale comprare da 10euro

Un’estate clamorosa per i Gratta e Vinci. Perché intanto come vi abbiamo raccontato è anche stata centrata la vincita più grande della storia con questo gioco, quella da 6 milioni di euro che ha reso felice qualcuno a Torino.

E proprio a Torino nei giorni scorsi c’è stato un altro colpo, in questo caso con il Miliardario Mega, che ha un valore commerciale di 10 euro, che ha sfornato la vincita massima, quella di 2milioni di euro. Ma non solo: 2milioni di euro e passa sono stati vinti pure nella provincia di Como. Insomma, un mese davvero clamoroso che ancora non è finito e che da qui ai prossimi giorni potrebbe regalare delle sorprese. Ma andiamo a vedere, adesso, visto che in molti ce lo state chiedendo, quali sono i Gratta e Vinci, in questo caso da 10euro, che bisogna acquistare per cercare di vincere qualcosa. Sì, come sappiamo benissimo, ogni tagliando ha le proprie probabilità di vincita e noi in questo caso cercheremo di fare un poco di chiarezza su quelli che come detto costano dieci euro.

Gratta e Vinci, ecco quali comprare

Se credete che sia il Miliardario Mega – che comunque rimane uno dei più amati – il Gratta e Vinci da comprare per cercare di portare a casa una somma, vi sbagliate. No, non è lui quello che dà le maggiori possibilità di vincita.

Infatti in questa speciale classifica quello he regala le più importanti possibilità è il Turbo Cash, come potete controllare voi stessi dalla tabella che vi proponiamo sotto. Una tabella che inoltre prevede vede in neretto quelle che sono le probabilità di vincita per l’importo massimo dello stesso tagliando. Di solito, con i Gratta e Vinci da 10 euro, in palio ci sono la bellezza di 2 milioni di euro. Nella maggior parte dei casi è così. Insomma, ecco a voi il quadro completo. Noi il nostro lo abbiamo fatto anche questa volta.

Bonus tutto per tutto: 1 biglietto ogni 7,76, 1 biglietto ogni 6.480.000.

Freccette Insieme: 1 biglietto ogni 12,46, 1 biglietto ogni 6.240.000

Il Mega Miliardario: 1 biglietto ogni 7,21, 1 biglietto ogni 8.400.000

Nuovo 50 X: 1 biglietto ogni 9,20, 1 biglietto ogni 8.880.000.

Sfinge D’oro: 1 biglietto ogni 6,84, 1 biglietto ogni 9.840.000.

Turbo Cash: 1 biglietto ogni 6,17,1 biglietto ogni 8.8800.000.