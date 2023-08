Tennis, selfie dall’alto e scollatura vertiginosa: Instagram in tilt

Tennis, il selfie dall’alto – abbinato ad una scollatura vertiginosa – ha mandato Instagram in tilt: è proprio una visione da sogno.

I tifosi di tennis hanno imparato a conoscerla bene, non solo per i suoi incredibili successi sul campo, ma anche per i meravigliosi scatti con cui li delizia sui social. La foto apparsa sul suo profilo è solamente l’ultima chicca con cui la giocatrice ha sorpreso i follower: il selfie dall’alto, nel quale sfoggia una scollatura da perdere il respiro, ha mandato Instagram in tilt.

Il suo charme non è mai passato inosservato. Lineamenti scolpiti, occhi di ghiaccio e fisico statuario: l’atleta ucraina non ci ha messo molto prima di attirare l’attenzione degli appassionati, rimasti folgorati dalla sua bellezza naturale. Sui social il suo seguito cresce giorno dopo giorno e, dando un’occhiata alle foto che condivide, non è di certo una sorpresa.

La splendida Marta Kostyuk è sicuramente una delle giocatrici del momento. Negli scorsi mesi l’abbiamo vista spingersi fino alla 38esima posizione del ranking nel singolare e la 31esima nel doppio, dopo aver raggiunto la semifinale degli Australian Open. Ma oltre ai traguardi nella sua disciplina preferita, l’atleta ha attirato parecchio l’attenzione degli utenti dei social con i suoi post.

Tennis, Marta Kostyuk fa sognare i follower: look mozzafiato e sguardo magnetico

Nelle scorse settimane Marta Kostyuk ha preso parte al prestigioso torneo di Wimbledon, dal quale è stata però eliminata fermandosi al terzo turno nel singolare e al secondo nel doppio femminile. Mentre in quello misto non ha superato i quarti di finale. Al momento la tennista si trova a Washington, dove nella giornata di domenica ha gareggiato ai sedicesimi di finale, sconfiggendo l’avversaria canadese Bianca Andreescu.

Ovviamente, la giocatrice non si è persa uno degli eventi più importanti del settore. Stiamo parlando del Citi Taste of Tennis, che unisce lo sport all’arte culinaria. Marta si è presentata alla serata con un look total black davvero incantevole. Ha optato per un mini-abito nero, caratterizzato da una generosa scollatura, che i fan non si sono di certo lasciati sfuggire. Il dettaglio, anzi, ha catalizzato le loro attenzioni.

Su Instagram, la Kostyuk ha condiviso alcune immagini dell’evento, mostrandosi più in forma e raggiante che mai. Il selfie che vi proponiamo, in particolare, è stato molto apprezzato dai follower. Con il suo sguardo profondo li ha stregati tutti, mentre quella scollatura ha fatto da colpo finale. La tennista ha steso proprio tutti con il suo fascino: impossibile resisterle.