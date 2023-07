Tennis, sirena in bikini avvistata sugli scogli: Instagram in fiamme

Tennis, più che un’atleta in questa foto sembra una vera e propria sirena: con quel bikini indosso è davvero ipnotica.

Sotto i riflettori ci finisce spesso. Per il suo talento, certamente, ma anche per la sua oggettiva bellezza. Accade con una certa frequenza, però, che il suo nome circoli sulla stampa e sui social per via di episodi che non giovano, purtroppo, alla sua immagine. E che non incidono troppo positivamente, per di più, sul livello di gradimento da parte dai fan.

Marta Kostyuk è un’atleta molto controversa, se vogliamo. La tennista è di origini ucraine e, da quando l’esercito russo ha occupato il suo Paese, non ha mai impedito che le sue idee politiche contaminassero anche il tennis. Ricorderete senz’altro di quando, al primo turno del Roland Garros, si rifiutò di stringere la mano alla sua avversaria Aryna Sabalenka, di nazionalità bielorussa. La sua presa di posizione fece molto scalpore e contribuì ad aprire un dibattito piuttosto “rumoroso” circa il rapporto tra politica e sport. Non si limitò ad ignorare la sua rivale, in ogni caso. Marta si lasciò anche andare, dopo la partita, a delle esternazioni che alla bielorussa, campionessa dello Us Open, non piacquero affatto. “Non la odio – disse a proposito della Sabalenka – non la rispetto”.

Per fortuna, la Kostyuk non è solo la tennista che auspicava nell’esclusione degli atleti russi e bielorussi dalle principali competizioni della stagione, cosa che accadde in occasione della scorsa edizione di Wimbledon. Marta è anche una tennista dalla bellezza notevole che, grazie ad alcuni contenuti piuttosto notevoli sui social network, è riuscita a farsi perdonare anche da quanti avevano condannato il suo gesto.

Tennis, quel bikini è illegale: le magie di Marta Kostyuk

Sui verdissimi prati inglesi, allo Slam sul quale è ormai definitivamente calato il sipario, non è andata come sperava. Non è riuscita ad andare al di là del terzo turno ed è stata fermata da Madison Keys.

Non tutti i mali vengono per nuocere, però, tant’è che la bella tennista ucraina ha approfittato di questa “pausa” per concedersi una piccola e meritatissima vacanza. Vacanza dalla quale, bontà sua, sta virtualmente inviando un bel po’ di cartoline imperdibili ai follower sparsi per tutto il mondo.

Nelle ultime ore ha regalato loro degli scatti deliziosi che la ritraggono, rigorosamente, in bikini. Un modello superminimal e da bollino rosso, se vogliamo, nella misura in cui mette perfettamente in evidenza il suo bel décolleté e anche, cosa che non guasta mai, il suo scolpitissimo lato B. In questa versione, diciamocelo, ci piace molto più che in quella “politica”.