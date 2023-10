Formazioni ufficiali Juventus-Torino: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Torino, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Allianz Stadium.

L’attesa è finita. Tutto pronto a Torino per la stracittadina che mette in palio una giornata da dominatore incontrastato al cospetto dei cugini. Juventus-Torino non è mai una partita banale e oggi come non mai il confronto dell’Allianz Stadium sembra essere incerto ed aperto a qualsiasi risultato. Diversi i dubbi di formazione della vigilia che Allegri e Juric sono stati costretti a sciogliere solo a poche ore dal triplice fischio. Vediamo insieme su chi è ricaduta la scelta dei titolari:

JUVENTUS (3-5-1-1) Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Weah, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Miretti, Kean.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata.

Juventus-Torino, il pronostico marcatori

Moise Kean marcatore. La difesa del Torino in questo primo scorcio di stagione ha mostrato delle lacune nella lettura di determinate situazioni offensive. Lanciato dal primo minuto anche a causa dei forfait di Chiesa e Vlahovic, l’attaccante italiano – dopo i discreti segnali lanciati contro l’Atalanta – vuole cogliere al balzo l’occasione per lanciare un segnale anche a Spalletti. Si prospetta un inizio di gara piuttosto difficile per i bianconeri, con un Torino che dovrebbe provare ad approcciare la gara in modo arrembante. Tuttavia Kean potrebbe ritagliarsi lo spazio giusto per punire la difesa granata almeno una volta.

Probabili ammoniti e tiratori di Juventus-Torino

Ritornato nel suo ruolo originario di incursore, Weston Mckennie potrebbe mettere in difficoltà la difesa del Torino, già punita in una circostanza. Il texano e Weah sono due opzioni intriganti come possibili tiratori. Sul fronte granata, da provare le candidature di Ilic e Seck. Nel gioco da calcio da fermo piacciono le opzioni Bremer e Shuurs tiratori, che potrebbero far valere il loro strapotere atletico per provare a sorprendere il portiere avversario. Per quanto riguarda i papabili ammoniti, infine, da non scartare i nomi di Rodriguez (dovrà provare a contenere Weah), Miretti (spesso in ritardo) e Tameze.