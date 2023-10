Cesena-Sestri Levante e Spal-Fermana, Serie C: tv, formazioni, pronostici

Cesena-Sestri Levante e Spal-Fermana sono gare valide per l’ottavo turno della Serie C: dove vederle in tv, le probabili formazioni e il pronostico

Contro una squadra che ha fatto solamente sette punti in classifica, e con la voglia di rimanere nelle zone alte della classifica – magari sognando l’aggancio in vetta visto che la Torres giocherà prima – la gara del Cesena contro il Sestri Levante è assai segnata.

Gli uomini di Mimmo Toscano possono vincere e non dovrebbero avere problemi a farlo contro la formazione ligure che al momento è al penultimo posto. Impossibile pensare ad un risultato diverso da quelle che è una vittoria dei padroni di casa che sembra scritta. I bianconeri quest’anno puntano al salto di categoria diretto e questa sembra essere proprio una giornata importante per il campionato. Di dubbi – così come vi abbiamo spiegato nel quadro generale dei pronostici – non ce ne sono.

L’altro partita che chiude il quadro del girone B di Serie C di questo pomeriggio, è quella tra la Spal di Colucci che ha preso il posto di Mimmo Di Carlo, e la Fermana di Protti. In classifica in questo momento le due formazioni sono divise da soli due punti, a favori degli emiliani che hanno già cambiato tecnico visto che hanno altre ambizioni di classifica. Anche in questo caso, come per l’altro match pronosticato in questo articolo, non ci sono davvero dubbi. Il segno 1 è quello più probabile. Ed è quello che uscirà.

Come vedere Cesena-Sestri Levante e Spal-Fermana in diretta tv e in streaming

Le sfide Cesena-Sestri Levante e Spal-Fermanae sono in programma domenica alle 18:30. Si potranno seguire in diretta tv su Sky Sport. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico di Cesena-Sestri Levante

Cesena senza problemi in un match che potrebbe regalare anche tre reti complessive. Ma la cosa comunque certa è che i padroni di casa si prenderanno l’intera posta in palio sognando l’aggancio in vetta.

Le probabili formazioni

CESENA (3-4-1-2): Pisseri, Silvestri, Prestia, Ciofi; David, De Rose, Varone, Adamo; Berti, Kargbo, Corazza.

SESTRI LEVANTE (4-3-3): Anacoura, Podda, Oliana, Pane, Regini; Furno, Raggio Garibaldi, Parlanti; Gala, Margiotta, Candiano.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0