Scommesse e gioco d’azzardo: quando diventa illegale e cosa si rischia

Scommesse e gioco d’azzardo: ecco quando diventa illegale e cosa veramente si rischia se si viene beccati. Ecco la situazione

Le scommesse e il gioco d’azzardo sono un vizio. In alcuni casi queste cose possono diventare qualcosa di diverso e sfociare in una malattia che si chiama ludopatia. Una brutta bestia, perché è una dipendenza, che può diventare qualcosa anche di ingestibile. Qualcosa che mette a rischio la propria vita e quella dei familiari. Vivere in questo modo è angosciante, troppo difficile. E sono molti gli episodi di eventi drammatici.

Farlo per divertimento è possibile, senza pensare che una vincita possa cambiare la vita. E senza pensare, soprattutto, qualora si perda, di cercare di recuperare quelli che sono stati i soldi buttati nel gioco. Questo è il punto più importante, avere la capacità e la forza di fermarsi quando succede e non tutti ci riescono. C’è poi un altro fattore determinante: il gioco legale – quello gestito dallo Stato con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come i Gratta e Vinci, ad esempio – oppure quello concesso ai privati (le varie agenzia e i siti che si trovano sul territorio) che hanno ricevuto una regolare licenza per poterlo fare. Insomma, questo lo sappiamo tutti. Ma quando il gioco diventa illegale? Cerchiamo di rispondere a questa domanda.

Scommesse e gioco d’azzardo, tutto quello che c’è da sapere

“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un gioco d’azzardo o lo agevola è punito con l’arresto da tre mesi a un anno e con l’ammenda non inferiore a euro 206. Se il colpevole è un contravventore abituale o professionale, alla libertà vigilata può essere aggiunta la causazione di buona condotta”, questo è quello che dice la legge e precisamente l’articolo 718 del codice penale.

Ci sono delle aggravanti, che sono queste: se il colpevole ha istituito o tenuto una casa da gioco; Se il reato avviene in pubblico esercizio; Se le poste sono rilevanti; Se fra i giocatori ci sono minori. “Perché scatti il reato è necessaria la prova inequivocabile, bisogna cogliere in flagrante i trasgressori. Questi non devono essere necessariamente in attività: basta che siano presenti nel locale, con strumenti e tracce che evidenzino il gioco in atto”. Insomma, bisogna stare davvero attenti.