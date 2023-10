Gratta e Vinci, becca 6 numeri però non cambia la vita come il Superenalotto

Gratta e Vinci, bella sei numeri però la vincita non cambia la vita come il Superenalotto. Ecco quello che è successo a Palestrina

Il Super Numerissimi è un Gratta e Vinci che sta andando molto in questo momento. Uno di quelli che riescono anche a regalare delle belle somme. Non ha cambiato la vita quella piazzata a Palestrina, in Provincia di Roma, nella Tabaccheria 23 di Via Prenestina Antica dentro un centro commerciale, ma sicuramente un sorriso lo ha strappato.

Ecco, un sorriso. Quello che dovrebbe regalare una qualsiasi vincita. Perché se si gioca al Gratta e Vinci principalmente non lo si fa per sognare il grandissimo colpo – che succede, ma è quasi impossibile – ma per un pizzico di adrenalina che in alcuni casi è anche necessaria a meno che non si scenda nella ludopatia. Una malattia vera e propria, una di quelle che possono rovinare vite, famiglie, e carriere. Insomma, bisogna decisamente stare attenti quando si gioca, essere lucidi mentalmente, essere consapevoli che si tratta appunto solamente di un gioco e non di altro.

Gratta e Vinci, ecco la vincita

Bene, torniamo a noi e parliamo di quello che è successo. Un Super Numerissimi decisamente fortunato perché ha regalato una vincita di 300euro ad un cliente della tabaccheria citata prima con la giocata numero 6, quella probabilmente più difficile da centrare visto che è quella che contiene sei numeri da centrare dentro il tagliando.

Insomma, il fortunato scommettitore è riuscito nell’intento di beccarli tutti e sei e dietro il premio è uscita una bella somma di 300euro che non cambia la vita come spiegato prima ma che essendo all’interno di un centro commerciale allora sì, magari aiuta a fare un poco di shopping. O magari una bella cena con la famiglia. Un aiuto insomma importante per togliersi qualche sfizio. E sicuramente non per continuare a giocare. Chi gioca sempre alla fine perde. Su questo non ci possono essere proprio dubbi.