Serie C, i pronostici del weekend 14-15 ottobre

Serie C, la terza serie italiana è l’unica lega professionistica a non essere interessata dalla sosta. Ecco i pronostici del weekend

Sì, c’è la sosta per le nazionali. Ma la Serie C non è interessata e tutti e tre i gironi scendono in campo tra sabato e domenica. Partite assai interessanti. E abbiamo visto anche nei recuperi andati in scena nl corso di questa settimana come nulla è scontato. Clamorosa, sotto questo senso, è stata la sconfitta del Pescara di Zeman, uscito un poco ridimensionato.

In tutte e tre gironi, a differenza di quanto abbiamo visto lo scorso anno soprattutto in quello meridionale con il Catanzaro che ha immediatamente dettato legge, al momento non c’è una squadra che ha dato davvero l’impressione di poter riuscire ad ammazzare il proprio raggruppamento. Un segnale di come il livello sia ormai alto e che tutte davvero possono puntare alla promozione. Intanto, però, noi andiamo a vedere quelli che possono essere i pronostici del prossimo fine settimana.

Serie C, ecco i pronostici del weekend

Nel girone A, il Padova sul campo della Pro Sesto dovrebbe riuscire a prendersi l’intera posta in palio. O, per meglio dire, la formazione ospite per essere sicuri dovrebbe riuscire a non perdere. Stesso discorso, il secondo, anche per il Mantova, impegnato invece contro la Pro Pratia. Dovrebbe riuscire a vincere il Vicenza contro il Renate domenica. I veneti giocheranno però in casa.

Nel raggruppamento B, Carrarese favorita sull’Ancona e anche il Cesena sul Sestri Levante. I bianconeri di Toscano potrebbero vincere anche segnando più di un gol nel corso del match.

Nel girone C, invece, occhio al Benevento, che contro il Picerno in casa parte con i favori del pronostico. Così come anche il Foggia contro il Brindisi.

Nello specchietto sotto, infine, ecco anche le partite da almeno una rete per squadra o quelle da almeno tre reti complessive. Con date e orari dei vari match.

PRONOSTICI POSSIBILI VINCENTI

Foggia in Foggia-Brindisi (sabato ore 16:15)

Mantova o pareggio in Pro Patria-Mantova (sabato ore 14:00)

Padova o pareggio in Pro Sesto-Padova (sabato ore 16:15)

Vicenza in Vicenza-Renate (domenica ore 16:15)

Benevento in Benevento-Picerno (domenica ore 14:00)

Cesena in Cesena-Sestri Levante (domenica ore 16:15)

Foggia in Foggia-Brindisi (sabato ore 16:15)

GARE DA ALMENO UN GOL PER SQUADRA

Juve Stabia-Catania (domenica ore 14:00)

Perugia-Torres (domenica ore 14:00)

Giana Erminio-Pro Vercelli (domenica ore 14:00)

GARE DA ALMENO TRE RETI COMPLESSIVE

Spal-Fermana (domenica ore 18:30)

Taranto-Crotone (domenica ore 16:15)

Triestina-Lumezzane (sabato ore 14:00)