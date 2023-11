Albania-Isole Faroe è un match della decima giornata del gruppo di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Centrata la qualificazione al prossimo Europeo con un turno di anticipo, che ha fatto scattare una gioia incredibile per Sylvinho, commissario tecnico dell’Albania, adesso l’obiettivo per i padroni di casa che chiuderanno questa fase contro le Far Oer è quello di chiudere davanti a tutti nel girone E, che vede in gioco ancora per un posto Repubblica Ceca e Moldavia.

Ma questo ovviamente poco importa alla squadra che davanti al proprio pubblico e contro una nazionale che ha fatto un solo punto nel girone si vuole congedare nel migliore dei modi. E non ci sono dubbi su come finirà questa partita, non ce ne possono proprio essere non solo per il valore in campo delle due squadre ma anche per quelle che sono le motivazioni delle due nazionali. Anche in questo caso, nonostante la festa sia già scattata, pendono tutte dalle parti dell’Albania.

Un solo confronto tra le due squadre, quello nella sfida di andata giocata lo scorso 20 giugno. Una vittoria esterna per 1-3 che quindi fa capire ulteriormente come potrebbe andare a finire questo incontro in programma nella serata di lunedì. Anche se il risultato finale potrebbe essere diverso, parlando in questo caso di punteggio.

Come vedere Albania-Isole Faroe in diretta tv e in streaming

Albania-Isole Faroe è in programma lunedì alle 20:45. Sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 258). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Pochi dubbi su quella che sarà una vittoria abbastanza semplice dell’Albania contro le Far Oer. Una gara che non ha davvero storia. Affermazione della squadra di Sylvinho in un match che si sbloccherà sicuramente nel primo tempo e che potrebbe vedere solamente i padroni di casa riuscire ad andare a segno. La sfida in questione, infine, dovrebbe anche chiudersi con almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Albania-Isole Faroe

ALBANIA (4-3-2-1): Berisha; Hysaj, Ismaijli, Dkimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bejrami; Asani, Seferi; Cikalleshi.

ISOLE FAROE (5-4-1): Reynatrod; Danielsen, Askham, Faero, Edmundsson, Davidsen; Vatnhamar, Hendrickson, Vatmhamar G., Johansen; Joan Simon Edmundsson.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0